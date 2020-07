Innsider solgte aksjer i Tomra for flere millioner

SELGER. Primærinnsider solgte aksjer for 2 millioner kroner i Tomra

SELGER. Primærinnsider solgte aksjer for 2 millioner kroner i Tomra Foto: Tomra

Primærinnsider i Tomra Harald Henriksen solgte 8.000 aksjer i Tomra torsdag. Aksjene ble solgt til en gjennomsnittspris på 368 kroner.

Det vil si at Henriksen, som er konserndirektør for Collection Solutions, solgte aksjer for 2,9 millioner kroner.

Etter transaksjonen sitter Henriksen på 53.447 aksjer til en verdi av omtrent 20 millioner kroner.

Tomra-aksjen faller 2,1 prosent til 368,1 kroner torsdag. Hittil i år er er den opp 32,2 prosent, mens den har lagt på seg 7,2 prosent den siste måneden.