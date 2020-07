– Selskapenes inntjening har ikke vært så ille som analytikerne ventet

NY DAG: For The Fearless Girl på Wall Street.

NY DAG: For The Fearless Girl på Wall Street. Foto: Bloomberg

Flere amerikanske selskaper har lagt frem kvartalstall den siste tiden, og det har gått bedre enn mange fryktet med tanke på coronakrisen.

Tesla kom med tallene for andre kvartal onsdag kveld, og de viste en inntjening på 104 millioner dollar. Selskapet har dermed levert en positiv bunnlinje i fire kvartaler på rad.

Microsofts økte inntektene med 13 prosent i forrige kvartal, mens resultatet falt. Resultatfallet var imidlertid lavere enn analytikernes forventning. AT&T og Dows resultater i første kvartal, som kom torsdag, var heller ingen skuffelse utfra forventningene.

– Det er fortsatt noen bekymringer i horisonten, men på den samme tiden har selskapenes inntjening ikke vært så ille som analytikerne ventet, sier Altaf Kassam, investteringsstrateg i State Street Global Advisors, ifølge Wall Street Journal.

Han legger til at mange selskap har trukket guidingen, og at det da blir verre å beregne. Han sier at han forstår analytikere som var pessimistiske.

– Vi for venter at rallyet fortsetter, og vi ser oppside for aksjer i andre halvår. Det er heller ikke mange alternativer til aksjer, sier Mark Haefele, investeringssjef i UBS i Zürich, ifølge Bloomberg.

Oslo Børs og Milano-børsen er i rødt terreng torsdag. Ellers er det stort sett oppgang i Europa. Av førhandelen på Wall Street er Dow Jones og S&P 500 opp 0,4 prosent, mens Nasdaq løftes med 0,9 prosent.