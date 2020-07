dette vil påvirke oslo børs

Roger Berntsen, Nordnet-analytiker, spår at Oslo Børs skal åpne flatt, eller innenfor intervallet -0,3-0,3 prosent.

«Investoren frykter at spenningen mellom verdens to supermakter (Kina og USA) vil stige ytterligere fremover, dog Covid-19 situasjonen er likevel den viktigste faktoren å følge med på, skriver Berntsen».

I går var det rekordhøy smitte på verdensbasis.

Store fall i Kina

De siste dagene har den geopolitiske spenningen mellom Kina og andre store land som Storbritannia og USA økt.

Utenriksdepartementet til Kina har fredag, ifølge CNBC, bedt USA stenge sitt konsulat i Chengdu, som svar på at USA ba Kina stenge et konsulat i Houston tidligere denne uken.

Washington anklager kinesiske agenter for å ha forsøkt å stjele data. Det kinesiske utenriksdepartementet oppfordrer USA til å reversere beslutningen om å stenge Houston-konsulatet.

– Den nåværende situasjonen i forholdet mellom Kina og USA er ikke noe Kina ønsker å se, og USA er ansvarlig for alt dette, het det i en uttalelse fra kinesisk UD fredag.

Børsen i Japan er stengt grunnet "Sports Day", men det er ellers bred nedgang. Shanghai CSI 300 i Kina er ved 8.30-tiden (norsk tid) ned 4,16 prosent. Shanghai Composite faller 3,03 prosent. Shenzen Composite svekkes med 4,57 prosent.

Kospi faller 0,62 prosent i Sør-Korea. S&P/ASK 200 i Australia svekkes med 1,17 prosent. Hang Seng faller 1,83 prosent.

Olje

Oljeprisen dalte utover ettermiddagen torsdag etter at smittetallene økte stygt på verdensbasis. På det meste i går kostet et fat brentolje 44,73 dollar. Ved 6-tiden fredag står brentoljen i 43,48 dollar fatet, opp 0,39 prosent for dagen. WTI-oljen er opp 0,29 prosent til 41,16 dollar.

– Råvareprisene prøver å stabilisere seg, mens forventningene fortsatt er høye om at Kongressen (i USA) vil komme med en ny krisepakke. Gårsdagens amerikanske nøkkeltall (se lenger ned) viser at den økonomiske oppgangen sliter, sier Edward Moya, markedanalytiker i OANDA, ifølge Reuters.

Equinor skal vise frem rapporten sin for andre kvartal fredag, mens flere andre utenlandske oljeselskap følger etter til uken. Det er mange som stålsetter seg før tallene kommer. Det andre kvartalet ble et mareritt for oljesektoren grunnet coronakrisen.

Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på Wall Street stengte ned torsdag, mens flere teknologigiganter falt etter eventyrlig oppgang.

Dow Jones falt 1,31 prosent til 26.652,3 og er med det ned 6,7 prosent i år. S&P 500 endte ned 1,23 prosent til 3.235,7. Det vil si at indeksen er opp 0,2 prosent hittil i år. Teknologitunge Nasdaq Composite falt 2,29 prosent til 10.461,4. Indeksen har dermed steget 16,6 prosent siden nyttår.

Utviklingen kom i kjølvannet av jobbtall som skuffet forventningene og ny global smitterekord av coronaviruset.

Antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) økte med 1,42 millioner personer forrige uke (pr. 18. juli), opp fra 1,31 millioner i uken før.

Hovedindeksen

Oslo Børs stengte torsdag ned 0,74 prosent til 843,55 poeng, etter å ha startet dagen i pluss. Det ble omsatt aksjer for 3,44 milliarder kroner.

Dagen ble preget av resultatsesong, og flere selskaper offentliggjorde sine 2. kvartalstall i morgentimene.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 2. kv.:

Equinor: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 11.00

TietoEvry: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 09.00

Makro:

UK: Detaljhandel juni, kl. 08.00

Frankrike: PMI juli, kl. 09.15

Tyskland: PMI juli, kl. 09.30

ØMU: PMI juli, kl. 10.00

UK: PMI juli, kl. 10.30

USA: Markit PMI juli, kl. 15.45

USA: Nyboligsalg juni, kl. 16.00

Annet:

EXACT Therapeutics: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 15.00

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Japan: Tokyo-børsen stengt

Utenlandske:

American Express, Verizon