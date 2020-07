Oslo Børs faller tydelig - Nel raser videre

Hovedindeksen ble svekket med 0,97 prosent etter ti minutters handel. En time senere er Oslo Børs ned 1,56 prosent til 830,31 poeng. minuttene. Kun to aksjer (Equinor og Frontline) stiger av de 30 mest omsatte i åpningsminuttene.

De asiatiske børsene faller tydelig, spesielt i Kina, fredag. Det skjer etter at utenriksdepartementet til Kina har fredag bedt USA stenge sitt konsulat i Chengdu. Det er et svar på at USA ba Kina stenge et konsulat i Houston tidligere denne uken.

Olje

Oljeprisen dalte utover ettermiddagen torsdag etter at smittetallene økte stygt på verdensbasis. På det meste i går kostet et fat brentolje 44,73 dollar.

Ved børsens åpning koster et fat brentolje 43,27 dollar, ned marginale 0,09 prosent for dagen. WTI-oljen er ned 0,23 prosent til 40,94 dollar fatet. Oljeprisene steg forsiktig tidligere i morges.

– Råvareprisene prøver å stabilisere seg, mens forventningene fortsatt er høye om at Kongressen (i USA) vil komme med en ny krisepakke. Gårsdagens amerikanske nøkkeltall (se lenger ned) viser at den økonomiske oppgangen sliter, sier Edward Moya, markedanalytiker i OANDA, ifølge Reuters.

Equinor la frem kvartalsrapport i dag. Resultat pr. aksje ble minus 0,08 dollar, mot pluss 0,44 dollar i fjor. Analytikerne ventet resultat pr. aksje på minus 0,40 dollar. Aksjen er opp 0,51 prosent til 138,85 kroner etter en time. Aker BP faller 2,17 prosent til 180 kroner.

Nel fortsetter ned

Hydrogenselskapet Nel ble torsdagens klart mest omsatte aksje, og falt 6,61 prosent til 19,20 kroner. Fredag går Nel ned 8,75 prosent til 17,52 kroner. Nedgangen kommer etter Nikola, som er Nels største kunde, den siste uken har opplevd et markant fall i aksjekursen.

Hexagon får hardest medfart, ned 11,09 prosent til 42 kroner.

DNB er ned 1,59 prosent til 142,25 kroner. Kongsberg Automotive åpnet i grønt, men har snudd ned 6,38 prosent til 0,15 kroner.

Aksjene som stiger

Aega-aksjen går best fredag morgen, opp 19,66 prosent til 1,40 kroner. Havila melder om en ny avtale, og aksjen ruser opp 19,44 prosent til 3,01 kroner. Ellers er det ingen aksjer som stiger over 5 prosent. Frontline er opp 1,29 prosent til 70,60 kroner.