Meglerhus nedgraderer til salg i ukens børsrakett

Nordea Markets nedgraderer Adevinta til en salgsanbefaling fra tidligere hold og setter kursmålet til 116 kroner pr. aksje. Det fremgår av en analyseoppdatering fra meglerhuset fredag ifølge TDN Direkt.

Adevinta-aksjen har denne uken steget hele 20 prosent prosent etter bekreftelsen om at selskapet kjøper eBays rubrikkvirksomhet i en transaksjon verdt 9,2 milliarder dollar. Aksjen har de siste dagene korrigert noe tilbake etter å ha vært kraftig opp i starten av uken.

Ambisiøse synergier

«Vi vurderer at verdsettelsen av Adevinta er høy etter at kjøpet av eBays rubrikkvirksomhet ble offentliggjort. Vi vurderer også at de målsatte synergiene er ambisiøse og ser derfor utførelsesrisiko og lite handlingsrom for integrasjonsproblemer», skriver meglerhuset.

Videre vurderer meglerhuset at oppkjøpet øker den finansielle risikoen til Adevinta.

«Den sannsynlige NIBD/EBITDA etter oppkjøpet på om lag 5x øker også den finansielle risikoen og krever at 2021 går i henhold til plan», påpeker Nordea Markets.

I kombinasjon med makroøkonomisk usikkerhet og et oppkjøp med ganske konjunkturfølsomme inntekter, mener meglerhuset dette skaper en risiko for skuffelse

Adevinta-aksjen faller nye 1,42 prosent til 138,60 kroner på Oslo Børs fredag. Det nye kursmålet representerer en nedside på 17 prosent.