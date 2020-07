Europa-børsene faller over 2 prosent

De siste dagene har den geopolitiske spenningen mellom Kina og andre store land som Storbritannia og USA økt.

Utenriksdepartementet til Kina har fredag, ifølge CNBC, bedt USA stenge sitt konsulat i Chengdu, som svar på at USA ba Kina stenge et konsulat i Houston tidligere denne uken. De kinesiske børsene faller over 4 prosent, og det er bredt fall i Asia.

Det samme gjelder Europa-børsene. Indeksene i Tyskland, Italia, Frankrike, Stockholm og Nederland er alle ned over 2 prosent. FTSE 100 i London går ned 1,7 prosent, mens Brussel-børsen er ned 1,9 prosent.

Swiss SMI, Oslo Børs, København-børsen, Lisboa-børsen og Helsinki-børsen er alle ned mellom 1,3-16 prosent.

I USA er Dow Jones og S&P 500 ned 0,5-0,6 prosent, mens Nasdaq faller 1,1 prosent i førhandelen.