Går mot nytt fall for teknologi – starten på en ny korreksjon?

Torsdag falt alle indeksene på Wall Street, mens den teknologitunge indeksen Nasdaq ble dagens soleklare taper. Fredag ligger an til den samme utviklingen.

Flere teknologigiganter stupte etter eventyrlig oppgang de siste ukene.

Korreksjon for teknologiaksjene?

Tirsdag ligger det an til nok en nedtur, der futures hinter til at Dow Jones vil falle 0,39 prosent, mens S&P ligger an til en nedgang på 0,36 prosent og Nasdaq går mot et fall på 1,04 prosent.

Hittil i år er Nasdaq-indeksen opp 16,6 prosent, mens den er opp 52,5 prosent siden bunnen i mars.

Tidligere denne uken advarte Mark Cuban mot at tech-rallyet som har foregått etter krasjet i mars minner bemerkelsesverdig på Dot com-boblen som sprakk på starten av 2000-tallet.

Spenninger mellom Kina og USA

Nedgangen kommer i kjølvannet av spenninger mellom Kina og USA. Utenriksdepartementet til Kina har fredag bedt USA stenge sitt konsulat i Chengdu, som svar på at USA ba Kina stenge et konsulat i Houston tidligere denne uken. De kinesiske børsene faller over 4 prosent, og det er bredt fall i Asia.

– Den nåværende situasjonen i forholdet mellom Kina og USA er ikke noe Kina ønsker å se, og USA er ansvarlig for alt dette, het det i en uttalelse fra kinesisk UD fredag.

Virusfrykt

Onsdag ble det registrert 280.154 nye smittetilfeller av coronaviruset globalt på én dag, ifølge statistikk fra Worldometers – det høyeste noen gang. Torsdag ble det registrert 275.951 nye smittetilfeller, noe som er det nest høyeste noen gang.

I USA er utviklingen litt mer positiv, der det ble registrert 69.116 nye smittetilfeller torsdag. Det er under smitterekorden på 74.987 nye smittetilfeller.