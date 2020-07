Goldman godtar milliardforlik etter politisk skandale

GODTAR FORLIK: Storbanken Goldman Sachs, har godtatt et milliardforlik med malaysiske myndigheter i forbindelse med den politiske 1MDB-skandalen.

Goldman Sachs godtar milliardforlik med den malaysiske stat i forbindelse med storbankens involvering i den såkalte 1MDB-skandalen, det melder Reuters fredag.

Utbetaler milliardbeløp

Avtalen innebærer at Goldman utbetaler 2,5 milliarder dollar i kontanter og at banken returnerer eiendeler knyttet til 1MDB-obligasjonene tilsvarende 1,4 milliarder dollar.

Pågått siden 2018

Malaysiske etterforskere anklaget i desember i 2018 tre Goldman-enheter for å villlede investorer i forbindelse med utstedelsen av obligasjoner til en verdi av 6,5 milliarder dollar relatert til det malaysiske statsfondet 1MDB.

Siden anklagene først ble stilt, har Goldman ved flere anledninger være ute og nektet straffeskyld, og understreket at malaysiske myndigheter og 1MDB løy om hvordan inntektene fra obligasjonssalget ville bli brukt.

Til tross for at Goldman inngår forlik på totalt 3,9 milliarder dollar nekter de fortsatt å innrømme straffeskyld. Det anslås at storbanken skal ha tjent så mye som 300 millioner dollar i forbindelse med salget av obligasjonene.