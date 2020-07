Millionkontrakt for Multiconsult

MILLIONKONTRAKT: Multiconsult Norge, her fra børsnoteringen av selskapet.

MILLIONKONTRAKT: Multiconsult Norge, her fra børsnoteringen av selskapet. Foto: Eivind Yggeseth

Tanzania Electric Supply Company har valgt Multiconsult Norge, med Norplan Tanzania og Tanzania Photomap som underleverandører, til å levere konsultasjonstjenester for to prosjekter i Tanzania. Totalsummen for kontraktene beløper seg til omtrent 55 millioner kroner. Det fremgår av en børsmelding mandag morgen.

Arbeidet vil begynne umiddelbart og er planlagt å bli ferdigstilt i løpet av andre kvartal i 2021.

Multiconsult Norge stengte fredag ned 2,94 prosent til 66,00 kroner.