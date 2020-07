dette vil påvirke oslo børs

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,1] prosent.

– De politiske spenningene mellom USA og Kina preget de amerikanske børsene negativt fredag, dog mange tror forholdet mellom verdens to supermakter vil bedres så fort høstens presidentvalg er unnagjort. Med andre ord håper begge parter at utspillene deres bedrer sjansen for at valget tipper i ønsket retning.



– Resultatsesongen fortsetter med full styrke denne uken med selskaper som Apple, McDonald’s og Alphabet (Google). Her hjemme derimot, har mange av de store selskapene allerede levert.

Olje

Det er flat negativ utvikling i oljeprisen mandag og markedet venter på detaljer rundt støttepakken fra USA.

Brent-oljen er mandag morgen ned 0,32 prosent til 43,16 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,22 prosent til 41,15 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 43,30 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

USAs finansminister Steve Mnuchin uttalte søndag at det republikanske partiet har kommet til enighet om en stimulipakke på 1 billion dollar. Detaljene rundt pakken er ventet å komme mandag.

Adm. direktør Vandana Hari i Vanda Insights sier til Platts at råoljen til en viss grad har fått medvind på bakgrunn av den vedvarende risikoappetitten, melder TDN Direkt.

– Pass på hva som kommer i støttepakken i dag. Den kan igjen tenne risikoappetitten i aksjemarkedet, som vil løfte råoljen opp i de neste par ukene, sier Hari.

Asia

Børsene i Japan har negativ utvikling etter dyster beskjed fra Bank of Japan, mens i Kina går det bedre etter industritall.

I Japan er Nikkei ned 0,29 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,1 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,09 prosent, og CSI 300 er opp 0,29 prosent. Hang Seng i Hongkong synker 0,088 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,15 prosent, S&P/ASX 200-indeksen stiger 0,14 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,08 prosent.

Bank of Japan publiserte mandag et sammendrag fra sitt møte i midten av juli der den skriver at landets økonomi forventes å «ta seg moderat opp» fra andre halvdel av 2020.

Sentralbanken advarte imidlertidig om at økonomien mest sannsynlig ikke vil komme tilbake på nivået før krisen selv i regnskapsåret 2022.

Kina slapp tall for lønnsomheten blant industriselskaper mandag, som viste at lønnsomheten i juni steg med 11,5 prosent på årsbasis, mot en oppgang på 6,0 prosent i mai, melder Direkt Makro.

Wall Street

Det ble en tung dag på Wall Street fredag og alle de ledende indeksene endte i rødt.

Dow Jones gikk ned 0,68 prosent til 26.469,9 og er med det ned 7,25 prosent i år. S&P 500 endte ned 0,62 prosent til 3.215,6. Det vil si at indeksen har falt 0,47 prosent hittil i år. Teknologitunge Nasdaq Composite gikk ned 0,94 prosent til 10.363,2. Indeksen har dermed steget 15,5 prosent siden nyttår.

Teknologiaksjene har hatt en vanvittig oppgang de siste månedene. Det bekymret Mark Cuban og han var tidligere denne uken ute og advarte mot at tech-rallyet, som har foregått etter krasjet i mars, minner bemerkelsesverdig på Dot com-boblen som sprakk på starten av 2000-tallet. Fredag falt aksjene kraftig.

Hovedindeksen

Oslo Børs stengte i rødt fredag og hovedindeksen svekket seg 0,43 prosent. Det ble omsatt aksjer for 4,2 milliarder kroner.

Equinor la fredag frem sterke kvartalstall, som slo analytikernes forventninger. Aksjen stengte opp 4,60 prosent. Det var også den eneste av de 20 mest omsatte aksjene som endte dagen i grønt.

Nel ble fredagens nest mest omsatte og stengte ned 7,27 prosent til en kurs på 17,81 kroner. Fallet skjer etter at deres største kunde, Nikola, har rast på børs siste uken.

Dette skjer i dag - mandag

Regnskapsrapporter:

Øvrige utenlandske

- Ryanair

Makro:

- Kina: industrilønnsomhet juni 3.30

- EMU: M3 pengemengde juni 10.00

- Tyskland: IFO-indeks juli 10.00

- USA: order varige goder foreløpig juni 14.30

- USA: Dallas Fed-indeks juli 14.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB).