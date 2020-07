Fondsforvalter tror på alvorlig kollaps i aksjemarkedet

Tilbake i mai, advarte Gayed om to mulige kollapser, først i obligasjonsmarkedet, og deretter i aksjemarkedet. Drøye to måneder senere vifter Gayed fortsatt med det gule flagget, det til tross for at hans fond, ATAC Rotation Fund er opp nesten 60 prosent hittil i år, og dermed er blant de beste i sin kategori.

Ville tider i markedet

«Det er ville tider i markedet. Til tross for en forkrøplende global pandemi, hvor USA har respondert elendig på rekordhøye smittetilfeller dag etter dag, og en amerikansk økonomi som støtter seg på håpet om nye stimulerende tiltak fra FED, forblir aksjemarkedet upåvirket», skriver Gayed ifølge Marketwatch.

Videre fremhever forvalteren at 2020 har vært et unikt år, hvor aksjemarkedet kollapset 30 prosent for så å hente seg inn igjen nesten 50 prosent.

Signaler indikerer en alvorlig kollaps

Etter å ha vært svært optimistisk ved bunnen i slutten av mars, ser Gayed nå flere ledende markedsindikatorer som kan signalisere en alvorlig kollaps i aksjemarkedet.

Gayed trekker spesielt frem amerikanske statsobligasjoner med 10 og 30 års løpetid som har forholdt seg på lave renter, mens aksjemarkedet i samme periode har lagt kraftig på seg.

«Det blir ofte sagt at investorene i obligasjonsmarkedet er de “smarte pengene”, og at de med forsinket effekt tendenserer til å bestemme retningen i aksjemarkedet. Det faktum at yielden på statsobligasjoner ikke har steget mer, tyder på at aksjemarkedet kan være posisjonert for en kollaps, ettersom lignende bevegelser tidligere har gitt en indikasjon på videre retning i aksjemarkedet», skriver Gayed.

Videre peker Gayed på at avkastningen i såkalte defensive investeringer har utkonkurrert S&P 500 den siste måneden.

«Dette burde heve noen røde flagg for en investor i aksjemarkedet, og dette signalet alene gjør at jeg forblir avventende ettersom lignende bevegelser tok form rett før coronakollapsen i mars».

Bobletendenser

Videre fremhever Gayed at S&P 500 nesten er positiv for året, og at Nasdaq fortsetter å fly. Følgelig virker det som investorene er innstilt på at et fall ikke kan inntreffe, og at investorene har glemt at det innebærer risiko å være investert i aksjemarkedet. I dagens marked, hvor klimaet kan endre seg raskt, fremhever Gayed at risikoen igjen kan gjøre seg gjeldende, og det raskt.

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, står i skrivende stund i 26,13 som er rundt det laveste nivået i månedene etter coronakrisen. VIX satte i midten av mars en foreløpig topp på 83,56.