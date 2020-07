Alle de tre toneangivende indeksene er i grønt i førhandelen på Wall Street

For de som håpet på en fortsettelse av månedens positive trend på Wall Street, ble forrige uke en skuffelse. I løpet av den siste måneden var det forrige uke første gang S&P 500 og Dow endte i minus på ukebasis. Det etter stadig sterkere spenning mellom USA og Kina, og økning i smittetilfeller i deler av landet. I tillegg kunne USA rapportere om skuffende jobbtall.

Mandag ser det ut til å være en gryende optimisme i førhandelen.

Alle de tre ledende indeksene i grønt, mens investorer venter spent på ukens resultatvarsel for flere av de største selskapene i USA. Nasdaq leder an med en økning på 1,09 prosent, mens S&P og Dow halser etter henholdsvis 0,51 prosent og 0,40 prosent opp.

Investorene venter spent

Det er duket for resultatkavalkade blant gigantselskapene denne uken, og investorene venter spent. Reuters skriver at 189 selskaper fra S&P 500 forventes å legge fram kvartalsrapporter, deriblant Boeing, Facebook, Apple, Amazon og Alphabet (Google).

Reuters skriver videre at man også vil få et glimt av USAs bruttonasjonalprodukt for andre kvartal på torsdag. Det er altså mange nyheter som kan være avgjørende for ukens utvikling på Wall Street.

Gullrekord

Det er med fordel verdt å merke seg at gullprisen nådde all-time high mandag med en pris godt over 1.900 dollar pr. unse. Investorer fortsetter altså å søke trygge havner i det edle metallet.

Til tross for at investorer historisk sett har tendert til å investere i gull i usikre tider, taler Vix-indeksen for at frykten i markedet er blant de lavere nivåene under coronakrisen. Den ligger i skrivende stund på 26,30.