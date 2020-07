Google ber ansatte jobbe hjemmefra i et år til

Wall Street Journal skriver at Googles ansatte blir bedt om å jobbe fra deres egne hjem helt til neste juli. Det gjør Google til det første store selskapet som formelt ber sine ansatte om å jobbe hjemme i så lang tid, ifølge avisen.

Alphabet-konsernsjef Sundar Pichai skal ha tatt beslutningen selv, etter et møte med andre topper i selskapet. Det vil påvirke rundt 200.000 ansatte. Pichai skal være forberedt på at det vil ha mye å si for de ansattes familieliv blant annet. Tidligere har de Google-ansatte blitt informert om at de skulle tilbake på kontoret ved årsskiftet.

Facebooks grunnlegger Mark Zuckerberg har tidligere i år sagt at han venter at halvparten av hans ansatte kommer til å jobbe hjemmefra det neste tiåret.