Oppgang i vente på Oslo Børs

VAKSINE: Det er blant annet kampen om en vaksine mot coronaviruset som er den store pådriveren i markedet om dagen. Oljepris og frykt for bølge nummer to er også viktige aspekter. Foto: Dreamstime

De amerikanske børsene endte alle i grønt mandag. Asia-børsene er noe blandet, med Japan som den største negative påvirkningen. Gode nyheter innen vaksine og støttepakker fra USA drar imidlertid lasset, og både kinesiske og koreanske børser har endt i positivt lende.

Oljeprisen var volatil i går og fikk en markant dupp midt på dagen. Den hentet seg imidlertid inn igjen i løpet av kvelden og er marginalt ned i skrivende stund.

– Vi tror Oslo Børs åpner opp 0,4%, eller innenfor intervallet [0,2, 0,5]%, sier Roger Berntsen, analytiker i Nordnet.

Denne uken er den travleste uken hva gjelder resultatfremleggelser. I dag slipper blant annet 3M, McDonalds og Pfizer sine Q2 tall før børsen åpner, mens Visa, AMD, Starbucks og eBay offentliggjør sine tall etter stengetid. Til nå har over 80 prosent av resultatene kommet inn bedre enn ventet.

Olje

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,05 prosent til 43,46 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,26 prosent til 41,52 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,62 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Platts skriver i sin morgenkommentar tirsdag at svakere amerikansk dollar vil gi økt investorapetitt for risikable aktiva som olje.

– Oljemarkedene mottar støtte fra forventningene om en fastere forpliktelse fra FOMC om å tillate inflasjon som er høyere enn målet for noe tid på det kommende møte, noe som kan bli sett på som svært positivt for risikoaktiva. Oljeprisene vil fortsette å få støtte fra Feds ekspansive politikk, skriver markedsstrateg Stephen Innes i AxiCorp, ifølge Platts.

Rentekomiteen i Federal Reserve (FOMC) har møte både i dag og i morgen. Markedets forventning er at komiteen vil støtte sentralbankens ekspansive pengepolitikk, som vil kunne medføre en ytterligere svekkelse av dollaren, melder TDN Direkt.

Asia

I Japan er Nikkei ned 0,12 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,29 prosent. Shanghai Composite i Kina styrkes 0,60 prosent, og CSI 300 er opp 0,68 prosent. Hang Seng i Hongkong synker 0,53 prosent. I Sør-Korea er Kospi opp 1,24 prosent, S&P/ASX 200-indeksen synker 0,079 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,31 prosent.

Børsene i Kina stiger blant annet på nyheten om at majoritetslederen i det amerikanske senatet, Mitch McConnell, avslørte detaljer rundt stimulipakken mot coronaviruset mandag ettermiddag. McConnell trakk blant annet frem stønad til arbeidsledige og andre støtteordninger for millioner av amerikanere som hovedpunkter i en eventuell krisepakke.

Den amerikanske medisinprodusenten Pfizer og det tyske bioteknologiselskapet BioNTech uttalte mandag at de har begynt en sen fase av menneskelig testing mot en potensiell corona-vaksine. Samtidig kom også bioteknologifirmaet Moderna med samme nyhet. Selskapet har også utviklet en potensiell vaksinekandidat.

Wall Street

Etter en flat åpning stengte alle de tre toneangivende indeksene på Wall Steet i pluss mandag. Teknologitunge Nasdaq klatret mest med en oppgang på 1,7 prosent, etterfulgt av S&P 500 og Dow Jones, som var opp henholdsvis 0,7 og 0,4 prosent.

Markedet fikk også medvind ved at amerikanske myndigheter bestemte seg for å allokere 472 millioner dollar ekstra til Modernas forskning på coronavirusvaksine. Aksjen steg over 9 prosent på nyheten.

Denne uken skal blant andre McDonalds, Pfizer, Alphabet, Apple og AMD legge frem regnskapstall.

Ifølge Refintiv har foreløpig 130 S&P-500 selskaper slått analytikernes forventning i andre kvartal. I samme periode har inntjeningen falt med 40 prosent som følge av coronaviruset.

– Aksjekursene har steget til og med når analytikernes inntjeningsestimater har falt. Estimatene har begynt å vise tegn til et bunnivå de seneste ukene. En innhenting vil imidlertid kunne ble bremset hvis oppblomstringen av coronaviruset fortsetter og flere stater begynner å stramme inn restriksjonene igjen, sier sjefsstrateg Ed Yardeni i Yardeni Reasearch.

En ny støttepakke fra amerikanske myndigheter er også like rundt hjørnet. Søndag sa finansminister Steven Mnuchin at det republikanske partiet har ferdigstilt en ny krisepakke på 1.000 milliarder dollar, tilsvarende vel 9.000 milliarder kroner eller nesten hele det norske oljefondet.

Hovedindeksen

Oslo Børs stengte flatt mandag og hovedindeksen endte i 839,97 poeng. Det ble omsatt aksjer for 3,5 milliarder kroner.

Oljemyggen Interoil klatret markant mandag og endte opp 22 prosent til 2 kroner. Selskapet meldte mandag at det gjenopptar produksjonen ved selskapets Vikingo-XI anlegg i Colombia.

EXACT Therapuatics skrev i en børsmelding 16. juli at det ville utføre en aksjesplitt mandag 27. juli, der én gammel aksje vil tilsvare 250 nye. Aksjen endte dermed opp 11,7 prosent til 40 kroner – noe mer vennlig for småaksjonærer enn kursen før splitten som lå på rundt 10.000 kroner.

Nel-aksjen steg 9,4 prosent til 19,48 kroner og revansjerte med det rundjulingen fra forrige uke da den raste 18,48 prosent. Mandag har hydrogenselskapet fått 40 mill i utviklingsmidler av amerikanske myndigheter.

Dette skjer i dag – tirsdag

Regnskapsrapporter

- Ryanair

Makro

- Kina: industrilønnsomhet juni 3.30

- EMU: M3 pengemengde juni 10.00

- Tyskland: IFO-indeks juli 10.00

- USA: order varige goder foreløpig juni 14.30

- USA: Dallas Fed-indeks juli 14.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB).