Garmin på vei opp etter hackerangrep

Både pilot- og navigasjonssystemene, samt den mye brukte treningsappen Garmin Connect var tirsdag på vei opp. Mandag kveld bekreftet selskapet endelig spekulasjoner om at det var blitt utsatt for et omfattende hackerangrep som forsøkte å presse selskapet og som låste flere datafiler i systemene deres.

Ifølge en kilde nyhetsbyrået AP har snakket med, skal Garmin ha fått en dekrypteringsnøkkel fra hackerne som sto bak angrepet.

I en uttalelse selskapet heter det at ikke er tegn til at kundeopplysninger, ei heller betalingsopplysninger, er stjålet. Heller ingen annen funksjonalitet blant Garmins produkter skal ha blitt påført skade. Foruten treningssystemer tilbyr Garmin også navigasjonssystemer for seilere og piloter, og alle disse var berørt av angrepet.

– Alle berørte systemer blir nå gjenopprettet, og vi forventer å gå tilbake til normal drift i løpet av noen dager, opplyser selskapet.

Utpresserviruset som ble funnet i selskapets systemer skal ha vært av typen WastedLocker som flere datasikkerhetsselskaper kobler til den russiske hackergruppen Evil Corp.

(©NTB)