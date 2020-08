Opptur for Røkke og Fredriksen på flat børs

Hovedindeksen var til tider opp før lunsj, men utover ettermiddagen var det en liten nedgang hele veien. Til slutt endte det med en marginal nedtur på 0,11 prosent til 839,08 poeng.

Det ble omsatt aksjer for 3,3 milliarder kroner - et tall som viser at Oslo Børs fortsatt bærer preg av ferietid, tross at fellesferien er over.

Det var for øvrig bred nedgang på de øvrige Europa-børsene, og Wall Street åpnet i rødt.

Olje

Et fat brentolje kostet ved børsens stengetid 43,24 dollar, ned 0,53 prosent. WTI-oljen var ned 1,18 prosent til 41,14 dollar fatet.

Ifølge Bloomberg er det usikkerhet i sektoren på grunn av at Opec+ planlegger å lette på kuttene i oljeproduksjonen, samtidig som land som Kina, USA, Tyskland og Spania sliter med coronaviruset fortsatt.

Harry Tchilinguirian, oljestrateg i BNP Paribas, mener det likevel er mindre turbulens rundt oljesektoren nå enn i våres.

Beerenberg oppjusterte kursmålet sitt på Equinor til 155 kroner pr. aksje fra tidligere 145 kroner. Aksjen endte ned 1,74 prosent til 138,55 kroner. Aker BP gikk opp 0,30 prosent til 180,90 kroner.

Opptur for Fredriksen og Røkke

Kjell Inge Røkke kunne glede seg over en oppgang på 7,27 prosent til 15,50 kroner for Aker Solutions. Selskapet sikret en kontraktforlengelse med Exxon Mobil i Canada verdt 1,4 milliarder kroner.

Røkkes Akastor gikk også opp 5,60 prosent til 6,03 kroner. Kjendisinvestor Arne Fredly gikk nylig inn i Akastor.

John Fredriksen-dominerte Avance Gas ruste opp 11,24 prosent til 23,16 kroner.

I rødt

Hydrogenselskapet Nel falt 4,34 prosent til 18,63 kroner. Det var børsens mest omsatte aksje. Proton Energy Systems, som gjør forretninger som det heleide Nel-datterselskapet Nel Hydrogen US, ble tildelt 4,4 millioner dollar i støtte fra det amerikanske energidepartementet (DOE) på mandag.

Aller mest falt Kongsberg Automotive, ned 6,86 prosent til 0,14 kroner. Det kom tirsdag melding om at tre innsidere laster opp i emisjonen.

Meldingen kom samme dag som det ble kjent at Teleios Capital partners, som er representert i Kongsberg Automotive-styret, har blitt tildelt 695,4 millioner aksjer.