Kapitalforvalter anbefaler å vekte seg opp i amerikanske aksjer

Europas største kapitalforvalter, Amundi Asset Management, anbefaler å kjøpe amerikanske aksjer, ifølge Marketwatch.

Høyere historisk avkastning

Forvalteren viser til en egenprodusert undersøkelse der det kommer frem at det amerikanske aksjemarkedet historisk har gitt bedre avkastning enn resten av verden. Denne utviklingen tror Amundi at vi vil se også fremover.

«Kombinasjonen av universiteter i verdensklasse som utvikler teknologi og fungerer som lanseringsplattform for startup, en velutviklet risikokapitalindustri og en kulturell vilje til å ta risiko, gjør det vanskelig for andre regioner i verden å overgå USA», skriver kapitalforvalteren og viser til at Kina er den eneste levedyktige globale konkurrenten.

Oslo Børs henger etter

Etter at det globale aksjemarkedet kollapset etter utbruddet av coronaviruset, har Wall Street hentet seg inn igjen raskere enn andre regioner. Nasdaq-indeksen er opp 15,9 prosent hittil i år, mens S&P 500-indeksen er ned 0,4 prosent og Dow Jones-indeksen er ned 7,6 prosent.

Til sammenligning har Oslo Børs falt 9,8 prosent og DAX-indeksen i Tyskland er ned 4,1 prosent hittil i år.

Tilbakekjøp er mer populært

«Når vi vurderer ettervirkningene av pandemien og lavkonjunkturen, mener vi den økonomiske usikkerheten har skapt en mangel på tydelig synlighet for inntjeningen. Det vil sannsynligvis svekke bedriftene med lav avkastning enda mer», argumenterer forvalteren.

Videre forklarer Amundi at tilbakekjøp av egne aksjer er mye mer vanlig i USA enn andre land. En sentral fordel med tilbakekjøp av aksjer er at de muliggjør gjenvinning av kapital i hele økonomien, mener forvalteren. Det fører til at kapital kan havne i de mest innovative hendene og ikke bli fanget i mindre effektive, mer modne selskaper