Forvalter: Fed og vaksinenyheter gir grunn til å ta risiko

Rentebeslutningen blir kunngjort klokken 20 onsdag norsk tid. Det er ventet uendret styringsrente. DNB Markets ser for seg at sentralbanken i USA vil avvente situasjonen noe.

«Eventuelle endringer i innretningen av pengepolitikken vil trolig heller legges til neste møte i september når sentralbanken også oppdaterer sine prognoser for den økonomiske utviklingen», skrev DNB Markets i morgenrapporten onsdag.

Investorene forventer at Fed vil gjenta at de vil gjøre alt de kan for å bidra i innhentingen. Store stimulipakker har gjort at de amerikanske aksjemarkedene har hentet seg friskt inn etter coronakrakket.

– Det er ikke sikkert at Fed kunngjør noe nytt, men det er en forventning om at finanspolitikken er der for å bygge en bro. I tillegg er det mye optimisme rundt potensielle vaksiner, gitt hvor mange som er i arbeid. Totalen av disse faktorene gir folk grunn til å se på risiko, sier Chris Chapman, forvalter i Manulife Investment til Bloomberg.

Moderna er et av selskapene som har kommet lengst i jakten på en coronavaksine, mens en rekke selskap verden over jobber på spreng med å få klar dette.

Etter børsslutt i går la Mitch McConnell, amerikansk republikansk senator, frem et forslag til ny krisepakke fra det republikanske partiet. Pakken innebærer blant annet 1.200 dollar med nye «helikopterpenger» og nye låneprogram.

Wall Street falt noe i går. Av førhandelen går det mot beskjeden oppgang onsdag.

«De globale aksjemarkedene ser ut til å begynne å bli litt vinglete ettersom de siste inntektstallene begynner å male et bilde av en global økonomi som kan møte en utfordrende tid fremover», skrev Michael Hewson, sjefsanalytiker i CMC Markets, i deres morgenrapport.