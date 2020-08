Tek-sjefene grilles for maktmisbruk – Trump truer med presidentordre

Etter at lovgivere har samlet hundrevis av timer med intervjumateriale og innhentet mer enn 1,3 millioner dokumenter om Amazon, Apple, Facebook og Google, vil deres toppsjefer vitne for kongressen onsdag for å forsvare sine mektige selskaper, skriver The New York Times.

Amazons Jeff Bezos, Apple-sjef Tim Cook, Google-sjef Sundar Pichai og Facebook-sjef Mark Zuckerberg skal svare Kongressen på kritiske spørsmål knyttet til deres markedsposisjon.

De fire mennene driver virksomheter som til sammen er verdt mer enn 5.000 milliarder amerikanske dollar – eller fem oljefond, om du vil.

Amerikanske myndigheter har tidligere fremsatt ulike påstander om maktmisbruk fra de fire selskapene som blir etterforsket. Det gjelder blant annet Googles dominans i annonsemarkedet, Facebooks kjøp av WhatsApp og Instagram, reglene for Apples App Store og Amazons behandling av uavhengige selgere, skriver E24.

Kritikken er samlet sett rettet mot maktmisbruk og brudd på konkurranselovgivningen.

Donald Trump truer med presidentordre

I tillegg har den amerikanske presidenten Donald Trump også involvert seg i saken, og har blant annet kommentert på Twitter at han vil utstede en presidentordre om ikke den amerikanske kongressen gjør det presidenten mener er rett overfor teknologigigantene.

En presidentordre er en ordre gitt ut av USAs sittende president, som føderale etater er forpliktet til å følge opp. Donald Trump har så langt i år allerede utøvd 28 presidentordrer.

Resultatslipp

Torsdag vil også teknologigantene legge frem sine resultater for kvartalet. Aksjene har vært blant de som har stått for mesteparten av kursveksten i USA de siste månedene, og det ventes at de legger frem solide resultater, skriver medier.