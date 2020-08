Oppgang i vente på Oslo Børs

Samtlige av de amerikanske børsene steg onsdag, ledet av teknologitunge Nasdaq. Fra Asia kommer det blandede signaler, der japanske børser faller, mens de kinesiske er både opp og ned. Oljeprisen faller nok en gang før børsåpningen.

Det er flere signaler som trekker i begge retninger, med en liten overvekt på den positive siden kan tyde på at Oslo Børs vil åpne marginalt opp i åpningen torsdag.

– Vi tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,4] prosent, skriver Roger Berntsen, analytiker i Nordnet.

Oljepris

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,16 prosent til 43,66 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,29 prosent til 41,18 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 43,67 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Man kan spørre seg hvorfor oljeprisen har stoppet på 40 dollar og ikke kommer seg høyere. I går ble det til og med meldt om vesentlige fall i oljelagrene i USA, hvilket sendte prisene opp.

«Prisøkningen har stoppet den siste måneden og vi tror at prisene er på overtid når det gjelder en korrigering nedover. Prisene reflekterer ikke de stadig mørkere økonomiske utsiktene», skriver Stadard Chartered i et notat.

Banken legger til at konsensusestimatene for andre halvår 2020 har blitt vesentlig lavere den siste måneden:

«Det er sjeldent vi hører noe om V-formet innhenting i så utsatte markeder som nå. Det var slike utsagn som sendte Brent-oljen opp til 40 dollar. Det ser nå ut til at hovedtemaet blant investorene har endret seg til hvor mye etterspørselen vil skuffe og hvor lang tid det vil ta før man kan normalisere lagrene.»

Asia-børsene

I Japan er Nikkei ned 0,12 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,47 prosent. Shanghai Composite i Kina er opp 0,09 prosent, og CSI 300 er ned 0,08 prosent. Hang Seng i Hongkong legger på seg 1,05 prosent.

Nedgangen i Japan kommer til tross for positive makrotall. Detaljomsetningen var opp 13,1 prosent i juni, sammenlignet med måneden før. På årsbasis falt omsetningen med 1,2 prosent, mot en ventet nedgang på 6,5 prosent, ifølge Direkt Makro.

Onsdag ble det registrert ny smitterekord globalt, med 290.722 nye smittetilfeller på ett døgn. Nå har totalt 17,19 millioner personer blitt smittet av viruset, mens 670.207 har mistet livet. Selv om viruset startet i Kina, er landet nå på en 28. plass over landene som har flest smittetilfeller. Japan er på 55. plass og Sør-Korea er på en 74. plass.

Wall Street

Amerikanske aksjer steg onsdag. Mye av oppgangen var ledet av teknologiaksjene ettersom det er stor spenning før disse legger frem sine kvartalstall i dag torsdag.

Den amerikanske sentralbanken, The Federal Reserve, besluttet som ventet å la renten stå urørt på intervallet 0,0 til 0,25 prosent.

«Økonomisk aktivitet og sysselsetting har begynt å hente seg sakte inn igjen de siste månedene, men ligger fortsatt langt under det nivået som vi så på begynnelsen av året», skriver Den amerikanske sentralbanken i et notat.

Smittespredningen i USA beveger seg i samme retning som aksjemarkedet – oppover. Til tross for at smittetrenden i USA kun har økt med 5 prosent de siste to ukene, har dødstallene steget med 53 prosent, skriver The New York Times.

Hovedindeksen

Etter å ha åpnet ned onsdag morgen, snudde Oslo Børs i pluss og stengte opp 0,31 prosent til 841,72 poeng.

Kahoot! ble onsdagens børsvinner, og fortsatte den eventyrlige oppgangen på Merkur Market. Aksjen steg 11,64 prosent, etter at Storebrand-forvalteren Alf Inge Gjerde i et intervju trakk frem Kahoot! som den mest spennende aksjen på Oslo Børs.

Det ble en god handelsdag for tørrlastaksjene etter at Baltic Dry-indeksen steg 4,2 prosent , og DNB Markets i en oppdatering oppgraderte flere tørrlastaksjer til kjøp. Meglerhuset høynet kursmålet på Golden Ocean fra 34 til 50 kroner, som resulterte i at aksjen klatret 10,64 prosent til 36,60 kroner.

BerGenBio ble dagens store børstaper, og stengte ned hele 18,82 prosent, etter å ha stupt mer enn 26 prosent i morgentimene. Tirsdag ettermiddag skrev selskapet i en børsmelding at Storbritannia har bestemt seg for å avslutte bevilgningen til en klinisk studie.

Atlantic Sapphire stengte ned 5,69 prosent, etter at et datterselskap ble tvunget til å sette i gang nødslakt i et av selskapets anlegg. Nær 200.000 laks med en gjennomsnittsvekst på 2 kilo forventes å bli slaktet, tilsvarende 400 tonn laks, heter det.

Dette skjer i dag – torsdag

Regnskapsrapporter/presentasjoner Oslo Børs

DNO regnskapsrapport (Kl. 07.00)

DNO kvartalspresentasjon (Kl. 10.00)

Regnskapsrapporter utenlandske

Alphabet (Google) (Etter Wall Street stenger)

Amazon (Etter Wall Street stenger)

Apple (Etter Wall Street stenger)

Ford Motor (Før Wall Street åpner)

Mastercard (Før Wall Street åpner)

Kraft Heinz (Før Wall Street åpner)

Makro/annet

Japan: detaljhandel juni (Kl. 01.50)

Storbritannia: NFIB SMB-indeks juli (Kl. 08.00)

Tyskland: estimert BNP andre kvartal (Kl. 08.00)

Spania: KPI foreløpig juli (Kl. 09.00)

SCB: arbeidskostnadsindeks mai (Kl. 09.30)

Tyskland: arbeidsledighet juli (Kl. 09.55)

EMU: arbeidsledighet juni (Kl. 11.00)

EMU: barometerindikator juli (Kl. 11.00)

Tyskland: KPI foreløpig juli (Kl. 14.00)

USA: estimert BNP andre kvartal (Kl. 14.30)

USA: førstegangssøkende ledighetstrygd uketall (Kl. 14.30)

Gass: ukentlig gasslagertall fra DOE (Kl. 16.30)

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB).