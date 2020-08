Enorme tap for oljegigant

Oljeselskapet Royal Dutch Shell rapporterte i andre kvartal om et resultat på minus 18,3 milliarder dollar, en kraftig nedgang fra fjorårets andre kvartal, hvor resultatet beløp seg til 3,5 milliarder dollar. Det melder CNBC.

Resultatet i andre kvartal ble i hovedsak tynget av enorme nedskrivninger, mer presist 16,8 milliarder dollar etter skatt, som reflekterer reviderte pris- og marginantagelser.

Analytikerne hadde i forkant av resultatrapporteringen advart mot katastrofale tap blant oljegigantene som følge av etterspørselskollapsen påført av coronaviruset.

Kutter kraftig i utbyttet

Videre skrev Shell den 30. juni i et brev til aksjonærene at de forventer signifikant lavere olje- og gasspris de neste 30 årene. Som følge av de dystre markedsutsiktene, ble oljegiganten tvunget til å kutte kraftig i utbyttet for første gang siden andre verdenskrig. Utbyttet for perioden beløp seg til 0,16 dollar, ned fra tidligere 0,47 dollar fra året i forveien.

Videre utsikter i markedet

Videre fremgår det at Shell modellerer med en gjennomsnittlig oljepris på 35 dollar fatet for et fat brent-olje i 2020. Ned fra tidligere estimat på 60 dollar fatet.

Shell har også kuttet kraftig i prisestimatene for år 2021 og 2022, med en gjennomsnittlig oljepris på henholdsvis 40 og 50 dollar fatet. Ned fra tidligere estimat på 60 dollar.

Amerikanske oljegiganter neste

De amerikanske oljekjempene, Exxon Mobil og Chevron, rapporterer tall for andre kvartal fredag. Britiske BP rapporterer tall den 4. august.