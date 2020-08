Oslo Børs er fortsatt i rødt

Oslo Børs er fortsatt ned torsdag formiddag, etter å ha åpnet dagen i rødt. Hovedindeksen er nå ned 0,88 prosent og står i 834,3. Det er hittil omsatt aksjer for 1,15 milliarder kroner.

Tungvekterne Telenor, Yara og DNB er alle ned henholdsvis 1,59 prosent, 0,29 prosent og 2,04 prosent.

Olje

Ved lunsjtider torsdag er Brent-oljen ned 1,44 prosent til 43,10 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er ned 1,66 prosent til 40,61 dollar fatet.

Onsdag kveld ble Brent-oljen handlet til 43,81 dollar per fat, mens WTI-oljenble omsatt for 41,33 dollar per fat.

Råoljelagrene i USA falt med 6,8 millioner fat i forrige uke til 531 millioner fat, viser data fra American Petroleum Institute (API) tirsdag kveld. På forhånd ventet analytikerne en økning på 357.000 fat, ifølge Reuters.

Equinor og Aker BP er ned henholdsvis 1,12 prosent og 1,25 prosent.

Fest i Biotek

Nordic Nanovector hoppet torsdag morgen opp 11,5 prosent etter selskapet annonserte at de har mottatt patentbeskyttelse som dekker bruk av kreftmedisinen Alpha37 for behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og Non-Hodgkins lymfom (NHL). Oppgangen har avtatt noe, men aksjen er i skrivende stund fortsatt opp 6,35 prosent.

BeGenBio fortsetter morgenens oppgang, og er i skrivende stund opp 8,27 prosent, etter at aksjen raste 18,8 prosent onsdag. Nedgangen kom etter at Storbritannia opplyste om at de har bestemt seg for å avslutte bevilgningen til en klinisk studie av Covid-19-ACCORD. I denne studien var BerGenBios bemcentinib en ledende legemiddelkandidat.

Interoil Exploration and Production er det selskapet som har steget mest til lunsjtider, med en oppgang på 11,52 prosent til 2,13 kroner pr. aksje.

DNO skuffer

DNO falt ved børsåpning etter å ha levert driftsresultat som var svakere enn det analytikerne forventet. Fallet har ved lunsjtider tiltatt og aksjen er ned 1,62 prosent til 5,72 kroner pr. aksje.