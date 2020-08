Mot rød åpning på Wall Street

FALL: Det ligger an til fall før handelen tar til på Wall Street torsdag.

FALL: Det ligger an til fall før handelen tar til på Wall Street torsdag. Foto: Reuters

En drøy time før åpning ligger alle de ledende indeksen an til å åpne ned i underkant av en prosent. Dow Jones faller 0,74 prosent i førhandelen, mens S&P 500 og teknologitunge Nasdaq Composite ligger an til å falle henholdsvis 0,0,76 og 0,82 prosent.

Kvartalstall i fokus

Facebook, Apple, Amazon og Alphabet utgjør litt i underkant av 20 prosent av markedsverdien ved S&P 500, og alle skal etter stengetid rapportere tall for andre kvartal.

Siden årsskiftet er Facebook og Alphabet opp i overkant av 13 prosent. Amazon har på sin side steget hele 64,2 prosent, mens Apple har lagt på seg 29,5 prosent.

- En ny runde med positive overraskelser fra teknologigigantene kan trigge en fortsettelse i tech-rallyet som har pågått etter coronakrisen brøt ut, sier Ken Bermann hos Gorilla Trades ifølge CNBC.

Makrotall

På makrofronten venter investorer og økonomer spent på amerikanske BNP-tall for andre kvartal. Ifølge Trading Economics er det på forhånd ventet et fall i andre kvartal på 34,1 prosent sett opp mot samme kvartal i 2019.

Videre offentliggjøres også tall på antall førstegangssøkende til arbeidsledighet (jobless claims) fra forrige uke. Det er på forhånd ventet en økning på 1,4 millioner søkere.

FED holdt renten uendret

Federal Reserve besluttet onsdag å holde styringsrenten uendret i intervallet mellom 0 til 0,25 prosent. Sentralbanken begrunnet avgjørelsen med at til tross for at økonomien er noe bedre stilt, forblir fortsatt aktiviteten og sysselsettingen på lavere nivåer enn ved begynnelsen av året.

Dow Jones stengte i går opp 0,6 prosent, mens S&P og Nasdaq steg litt i overkant av en prosent. Teknologigigantene Facebook, Apple, Amazon og Alphabet la alle på seg litt i overkant av en prosent i gårsdagens handel.