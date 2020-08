Oslo Børs fortsatte fallet fram til stengetid torsdag, og hovedindeksen endte ned 2,61 prosent til 819,8 poeng.

Det ble omsatt aksjer for 3,6 milliarder kroner.

Olje

På lik linje som Oslo Børs, falt oljeprisen videre ned utover ettermiddagen torsdag. Brent-oljen endte ned 2,17 prosent til 42,78 dollar pr. fat, mens WTI-oljen falt 2,68 prosent til 40,19 dollar fatet.

Oljeprisen faller etter antall coronasmittede truer å ødelegge for en bedring i etterspørsel etter olje, samtidig som de store oljeprodusentene planlegger å øke produksjon. Det skriver Reuters.

– Den nylige oppblomstringen av smittede er et illevarslende tegn til at oppsiden er begrenset i nær fremtid, fortalte oljeanalytiker, Tamas Varga, til Reuters.



Aker BP og Equinor har merket dagens prisfall, og aksjene falt følgelig henholdsvis 4,65 prosent og 3,17 prosent.

Jubel for Mohn etter fest i biotek

Det ble onsdag klart at Trond Mohn lastet opp i BerGenBio, etter at aksjen raste 18,82 prosent i går. Dette etter at Storbritannia har bestemt seg for å avslutte bevilgningen til en klinisk studie der selskapet var en ledende legemiddelkandidat. I dag kan derimot Mohn trekke på smilebåndet etter at aksjen stengte opp 4,86 prosent.

Blant torsdagens vinnere finner man også Nordic Nanovector . Selskapet steg 5,77 prosent etter det ble klart at det har mottatt patentbeskyttelse som dekker bruk av kreftmedisinen Alpha37 for behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og Non-Hodgkins lymfom (NHL).

Torsdagens vinner ble Polaris Media, etter at selskapet stengte opp 7,95 prosent til 38,0 kroner pr. aksje. Det var ingen spesielle nyheter som forklarte oppgangen.

Kongsberg Automotive gjør retrett

Etter å ha stengt opp over 8 prosent i går, gjør Kongsberg Automotive i dag retrett. Aksjen stengte ned 7,10 prosent.

DNO klarte aldri å hente seg inn etter å ha falt i morgentimene. Selskapet leverte et driftsresultat som var svakere enn det analytikerne forventet, og falt følgelig i torsdagens handel. Aksjen stengte ned 4,92 prosent til 5,52 kroner pr. aksje.

Blant de nest omsatte aksjene er Nel dagens taper. Aksjen falt 6,46 prosent til 17,96 kroner pr. aksje.