Stort børsfall i Japan - tross positive jobbtall

I Kina er Shanghai Composite ned marginale 0,05 prosent, mens CSI 300 stiger 0,14 prosent. Shenzhen Composite stiger 0,42 prosent.

I Japan faller Nikkei 225 nokså mye med 2,44 prosent. Topix svekkes med 2,20 prosent. I Sør-Korea er Kospi ned 0,20 prosent. Hang Seng legger derimot på seg 0,22 prosent. S&P/ASK 200 i Australia faller 1,91 prosent.

Skjerper restriksjoner

Kina skjerper innreiserestriksjonene til hovedstaden i provinsen Xinjiang i nordvest, som følge av covid-19-utbruddet i regionen. Tilreisende fra områder med høy smitterisiko må i to ukers karantene når de kommer til provinshovedstaden Urumqi.

Andre reisende må dokumentere at de er ved god helse. De som bor i byen, må «i prinsippet» holdes seg der eller vise at de har god helse dersom de vil reise ut.

Makro

Det har kommet flere makrotall fra Asia i morges. Kinesisk PMI for industrien kom inn på 51,1 poeng for juli, opp fra 50,9 poeng i juni og over forventningen på 50,7, ifølge TDN Direkt.

I Japan økte industriproduksjonen med 2,4 prosent i juni på månedsbasis, mens den på årsbasis falt med 17,2 prosent. Det var ventet fall på 1,2 prosent, ifølge TDN Direkt.

Arbeidsledigheten i Japan var 2,8 prosent i juni, 0,1 prosent lavere enn i mai. Det er mer lystig enn forventningen på 3,1 prosent.

Oljeprisen fortsetter litt ned fredag morgen. WTI-oljen er ned 0,62 prosent til 40,07 dollar pr. fat, mens brentoljen nå koster 43,12 dollar fatet, ned 0,37 prosent.