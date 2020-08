dette vil påvirke oslo børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen spår at Oslo Børs vil åpne opp 0,5 prosent, eller mellom intervallet 0,3-0,8 prosent opp. OBX-futures er fredag morgen opp omlag 0,8 prosent.

Asia

I Kina er Shanghai Composite ned marginale 0,05 prosent, mens CSI 300 stiger 0,14 prosent. Shenzhen Composite stiger 0,42 prosent.

I Japan faller Nikkei 225 nokså mye med 2,44 prosent. Topix svekkes med 2,20 prosent. I Sør-Korea er Kospi ned 0,20 prosent. Hang Seng legger derimot på seg 0,22 prosent. S&P/ASK 200 i Australia faller 1,91 prosent.

Kina skjerper innreiserestriksjonene til hovedstaden i provinsen Xinjiang i nordvest, som følge av covid-19-utbruddet i regionen.

Makro fra Asia

Det har kommet flere makrotall fra Asia i morges. Kinesisk PMI for industrien kom inn på 51,1 poeng for juli, opp fra 50,9 poeng i juni og over forventningen på 50,7, ifølge TDN Direkt.

I Japan økte industriproduksjonen med 2,4 prosent i juni på månedsbasis, mens den på årsbasis falt med 17,2 prosent. Det var ventet fall på 1,2 prosent, ifølge TDN Direkt.

Arbeidsledigheten i Japan var 2,8 prosent i juni, 0,1 prosent lavere enn i mai. Det er mer lystig enn forventningen på 3,1 prosent.

Olje

Oljeprisen falt tydelig torsdag etter at ferske tall viste et estimert BNP-fall på 32,9 prosent i USA. Da børsen stengte i Oslo, kostet et fat brentolje 42,78 dollar. Ved 6.30-tiden fredag står brentoljen i 43,14 dollar pr. fat. WTI-oljen er ned 0,62 prosent til 40,07 dollar fatet.

Coronaviruset skaper ubehag for hva man kan forvente av oljeetterspørsel fremover. Onsdag ble det registrert ny smitterekord globalt med 290.722 nye smittetilfeller på ett døgn. Nå har totalt 17,19 millioner personer blitt smittet av viruset, mens 670.207 har mistet livet.

Tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene falt med 10,6 millioner fat til 526 millioner fat i forrige uke, mens det ifølge Reuters var ventet en oppgang på 357.000 fat.

Det er ventet at Opec+ skal lette på deres store kutt med 1,5 millioner fat pr. dag fra august.

Wall Street

To av de tre ledende indeksene på børsene i New York Steg torsdag. Dow Jones falt 0,85 prosent til 26.314,8 og er med det ned 7,8 prosent i år.

S&P 500 endte ned 0,38 prosent til 3.246,2. Det vil si at indeksen er opp 0,5 prosent hittil i år. Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,43 prosent til 10.587,8. Indeksen har dermed steget 18,0 prosent siden nyttår.

Etter stengetid kom Apple , Facebook , Amazon og Alphabet med kvartalstall.

Hovedindeksen

Oslo Børs fortsatte fallet fram til stengetid torsdag, og hovedindeksen endte ned 2,61 prosent til 819,8 poeng. Nedturen var drevet av lavere oljepris.

Det ble omsatt aksjer for 3,6 milliarder kroner.

Dette skjer i dag

Makro:

Norge: Valutatransaksjoner august, kl. 10.00

Japan: Arbeidsledighet juni, kl. 01.30

Japan: Industriproduksjon juni, kl. 01.50

Kina: PMI industri juli, kl. 03.00

Kina: PMI tjenester juli, kl. 03.00

Frankrike: Foreløpig BNP 2. kv., kl. 07.30

Tyskland: Detaljhandel juni, kl. 08.00

Tyskland: Importpriser juni, kl. 08.00

Frankrike: KPI juli, kl. 08.45

Spania: BNP 2. kv., kl. 09.00

Italia: BNP 2. kv., kl. 10.00

ØMU: BNP 2. kv., kl. 11.00

ØMU: KPI juli, kl. 11.00

Italia: KPI juli, kl. 11.00

USA: Privatkonsum og inflasjon (PCE) juni, kl. 14.30

USA: Chicago PMI juli, kl. 15.45

USA: Michigan-indeks juli, kl. 16.00

Annet:

Star Bulk Carriers: Siste noteringsdag på Oslo Børs

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Utenlandske resultat:

Caterpillar, ExxonMobil, IAG