Oslo Børs åpner solid opp

Oslo Børs stiger 1,25 prosent til 830,18 poeng i åpningsminuttene. Etter seks minutter er det omsatt aksjer for 150 millioner kroner.

Tungvektere som DNB og Telenor er opp 2,04 prosent til 139,95 kroner og 1,31 prosent til 143,10 kroner. Norsk Hydro er 2,51 prosent i grønt til 25,68 kroner.

Olje

Ved børsens åpningstid koster et fat brentolje 43,27 dollar, omtrent uendret av dagen. WTI-oljen er ned 0,19 prosent til 40,21 dollar fatet.

En potensiell ny smittebølge truer globalt og det utgjør en tydelig trussel mot oljeetterspørselen.

«På tross av at oljeprisen har holdt seg godt og handlet i et intervall de siste ukene er det usikkert om markedet kan absorbere ytterligere olje når Opec+ vil heve produksjonen», sa RBC Capital Markets i et notat ifølge Reuters fredag.

OPEC+ planlegger samlet å øke produksjonen fra lørdag, og legger på rundt 1,5 millioner fat pr. dag til den globale forsyningen,

Equinor er opp 1,49 prosent til 136,50 kroner, mens Aker BP løftes 2,19 prosent til 175 kroner. DNO , som tidligere i uken la frem tall, er opp 3,19 prosent til 5,70 kroner.

Seadrill-hopp

Seadrill leder an i anbudsprosessen for en monsterkontrakt, ifølge kilder. Aksjen ruser opp 57 prosent til 5,46 kroner etter åtte minutters handel.

OSM Aviation, et norsk bemanningsselskap som leverer tjenester til luftfartssektoren, solgte torsdag 2,6 millioner aksjer i Norwegian.

OSM Aviation sitter igjen med 178,1 millioner Norwegian-aksjer. Eierandelen er nå på 4,99 prosent, under flaggegrensen på 5 prosent. Aksjen er opp 0,63 prosent til 2,24 kroner.

Gaming Innovation Group har signert en plattformavtale med Casumos datterselskap Mill of Magic. Aksjen løftes 12,50 prosent til 8,10 kroner.

I rødt

Nesten samtlige av de mest omsatte aksjene er i grønt. Et lite unntak er Schibsted som faller marginale 0,12 prosent til 329,60 kroner. SalMar er også marginalt på feil side, ned 0,05 prosent til 425,80 kroner.

Polarcus skriver i en melding at selskapet har mottatt et intensjonsbrev for å hente inn 3D seismikkdata i Asia. Aksjen synker 6,84 prosent til 35,40 kroner.