Satset på kursfall – så ble raketten sendt opp

Kodak-aksjen har hoppet 1.320,5 prosent de siste fem dagene. Satt du short med 100.000 kroner for fem dager siden, må du nå punge ut 1,3 millioner kroner for å kjøpe tilbake aksjene og dekke inn shorten.

Oppgangen i aksjen kom etter at selskapet fikk et statlig lån på 765 millioner dollar, tilsvarende 6,9 milliarder kroner, for å hjelpe til med å produsere viktige ingedienser til bruk i medisiner mot coronaviruset.

Kodak har i den forbindelse etablert Kodak Pharmaceuticals, som vil sysselsette 360 personer direkte og 1.200 indirekte, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Shortandelen nærmer seg 10 prosent

Før aksjen skjøt fart var 1,72 millioner aksjer short, tilsvarende en shortandel på 6,3 prosent, ifølge Benzinga som viser til analytiker Ihor Dusaniwsky i S3 Partners.

Ferske lister fra Marketwatch viser at 9,4 prosent av tilgjengelige aksjer i skrivende stund sitter short.

Onsdag var renten på å låne aksjer til short 6,34 prosent, før den hoppet til rundt 200 prosent etter den vanvittige oppgangen.

Lite imponert analytiker

«Disse Kodak-shorterne fremhever risikoen for at tap kan være mange ganger større enn en risikoposisjon for en investor, og behovet for en systematisk evne til å overvåke risikoen for å shitte short på daglig basis», argumenterer Dusaniwsky.

For shorterne som ikke har dekket inn tapet, kan de betrygge seg med at aksjen er på vei ned med et fall på 14,9 prosent i førhandelen på Wall Street.