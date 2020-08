Går mot oppgang på Wall Street – gigantene skyter fart

Torsdag falt to av tre indekser på Wall Street. Det var igjen den teknologitunge indeksen Nasdaq som suste videre med en oppgang på 0,43 prosent, mens Dow Jones-indeksen falt 0,85 prosent.

Tirsdag ligger det an til en ny opptur for Nasdaq-indeksen, men også for de to andre indeksene. Futures hinter til at Dow Jones vil stige 0,17 prosent, mens S&P ligger an til en oppgang på 0,27 prosent og Nasdaq går mot et hopp på 1,02 prosent.

Gigantene knuste forventning

Torsdag kveld kom Amazon, Apple, Facebook og Alphabet (Google) med kvartalstall. Alle selskapene knuste analytikernes forventning på både topp og bunn.

Amazon overgikk all forventning med en vekst i omsetningen på 40,2 prosent, mens analytikerne hadde ventet en vekst på 28,7 prosent.

I forkant av tallene kunngjorde Amazon at all fortjenesten i kvartalet kom til å bli brukt på coronarelaterte kostnader og for å beholde de ansatte. Slik ble det imidlertid ikke, og bunnlinjen ga analytikerne hakeslepp.

Netthandelsgiganten Amazon leverte et resultat etter skatt på 10,50 dollar pr. aksje, mens analytikerne hadde ventet et nettoresultat på 1,46 dollar pr. aksje.

I førhandelen på Wall Street hopper Amazon 5,4 prosent, mens Apple klatrer 6,1 prosent, Facebook stiger 5,9 prosent og Alphabet faller tilbake 0,4 prosent etter å ha lagt frem et fall i inntekene for første gang noen sinne.

Frykt for ny nedstengning

Torsdag ble det registrert 287.063 nye smittetilfeller på ett døgn, ifølge Wordometers. Nå har totalt 17,50 millioner personer blitt smittet av viruset, mens 676.825 har mistet livet.

I USA er utviklingen litt mer positiv, der det ble registrert 68.569 nye smittetilfeller torsdag. Det er under smitterekorden på 74.987 nye smittetilfeller. Nå har USA fått bekreftet 4,63 millioner smittetilfeller.

Ettersom smittespredningen ikke ser ut til å bremse, er flere eksperter bekymret over at vi vil se ny nedstengninger fremover.