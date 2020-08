Merck la frem tall for andre kvartal som slo forventning

SLO FORVENTNING: Merck, her ved adm. direktør Kenneth Frazier, leverte tall for andre kvartal fredag.

SLO FORVENTNING: Merck, her ved adm. direktør Kenneth Frazier, leverte tall for andre kvartal fredag. Foto: Bloomberg

Det amerikanske legemiddelfirmaet, Merck, la fredag frem tallene for andre kvartal. De viste at inntjening pr. aksje endte på 1,37 dollar, i motsetning til forventede 1,04 dollar.

Selskapet omsatte for 10,78 milliarder dollar, hvilket tilsvarer en reduksjon på nesten 8 prosent fra tilsvarende periode året før.

Selskapet skriver i rapporten at størstedelen av den negative effekten coronakrisen har hatt på selskapet traff dette kvartalet, men venter å styrkes i løpet av tredje kvartal, og returnere til normal inntjening i løpet av fjerde kvartal.

Merck arbeider med å finne en vaksine mot coronaviruset, til tross for at det begynte en del senere enn sine konkurrenter, som blant andre Pfizer og Johnson & Johnson. De har ikke begynt å teste vaksinen på mennesker enda, og ligger følgelig et stykke bak sine konkurrenter.

Aksjen har steget litt over 3 prosent i førhandelen fredag.