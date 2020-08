Fredlys tips til alle aksjonærer: – «Stay local»

Arne Fredly var én av flere kjente investorer som gikk inn i det kinesiske selskapet Sino Agro Food (SIAF) da det ble notert på Merkur Market i 2016. I fjor ble selskapet fjernet fra markedsplassen etter en rekke regelbrudd.

Nå er Arne Fredly og SIAF enige om et forslag til forlik, viser et dokument DN har fått tilgang til.

– Det er et prinsipp

Forslaget inkluderer blant annet at det opprettes en komité som skal sørge for å ivareta aksjonærenes interesser, samt at utbyttet for over 18,3 millioner aksjer blir delt ut, slik det ble annonsert i 2018, skriver DN.

Fredly er fornøyd med avtalen, situasjonen tatt i betraktning. Selv er han klar på at arbeidet med forliket ikke handler om å tjene inn tapte penger, men å hindre selskapet i å svindle aksjonærene og komme unna med det.

– Når du prøver å lure meg, så kommer jeg etter deg, sier han til DN.

«Stay local»

Om forslaget til forliket blir akseptert av de andre investorene, gjenstår å se.

– De andre aksjonærene skal gi lyd fra seg om forslaget, så får vi se hva som skjer. Dette vil forhåpentlig være et vedtak som gagner alle aksjonærene, sier Fredly til DN.

Nå kommer Fredly med en klar oppfordring til alle investorer.

– Mitt tips til alle aksjonærer: «Stay local», og hold deg unna utenlandske selskaper, sier han.