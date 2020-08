Jeff Bezos' ekskone har gitt bort 1,7 milliarder dollar

En av verdens rikeste kvinner, MacKenzie Scott, tidligere gift med Amazon-grunnlegger og verdens rikeste mann, Jeff Bezos, har gitt bort 1,7 milliarder dollar til veldedige formål, ifølge New York Times.

I norske kroner tilsvarer beløpet 15,52 milliarder.

Over 100 organisasjoner har ifølge nettstedet mottatt støtte. Pengene skal blant annet ha gått til organisasjoner som jobber med likestilling, rasediskriminering og klima.

God for 329 mrd.

For et år siden skal MacKenzie Scott ha uttalt at hun ville gi bort pengene sine, «til safen var tom». Da hun skilte seg fra Bezos, fikk Scott med seg fire prosent av Amazon-askjene, som en del av skilsmisseoppgjøret.

Ifølge Forbes er Scott, som var gift med Bezos i 25 år, den 4. rikeste kvinnen i verden, og er god for 36 milliarder dollar, tilsvarende 329 milliarder kroner.