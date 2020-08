Sjefsstrateg sier dette er sektoren du bør ha aksjer i, dersom Biden vinner presidentvalget

Amerikanske investorer sitter spent før høstens presidentvalg i USA. Det er stor usikkerhet rundt hva et eventuelt presidentskifte vil ha å si for det amerikanske aksjemarkedet.

Ed Clissold, sjefsstrateg hos Ned Davis Research, sier nå at det er spesielt én sektor man bør ha posisjoner i, dersom Biden skulle vinne presidentvalget. Denne sektoren er, ifølge MarketWatch, helse.

Det kan ved første øyekast virke noe forunderlig at man skulle ønske å posisjonere seg i en sektor demokratene har argumentert for å regulere i mye sterkere grad, med offentlig helseforsikring som et ønskelig mål. Sjefsstrategen begrunner derimot anbefalingen med at reguleringer sjelden blir så omfattende som det først er ventet, og offentlig helseforsikring har han lite tro på.

– Offentlig helseforsikring for alle vil aldri bli vedtatt, hevder Clissold ifølge MarketWatch.

Til tross for at det fortsatt er lenge til høstens presidentvalg, er det verdt å merke seg at meningsmålingene gir han en gjennomsnittlig ledelse på 9,1 prosent. I tillegg leder han ifølge samme kilde i de fleste vippestatene, deriblant fem stater som var avgjørende for at Trump vant i 2016.