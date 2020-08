dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG faller Oslo Børs marginale 0,09 prosent, ved 7.45-tiden tirsdag.

Nordnets Roger Berntsen venter derimot at Oslo Børs vil stige 0,2 prosent i åpningen, eller innenfor intervallet [0, 0,4]%.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,50 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,68 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,09 prosent, og CSI 300 klatrer 0,08 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 0,83 prosent.

I Sør-Korea styrker Kospi seg 1,08 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 1,88 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,71 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,63 prosent til 43,87 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,63 prosent til 40,75 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 43,76 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Mandag ble det igjen satt nye rekorder på børsene i New York. Gode industritall mandag, fra både Kina og Europa, bidro til god stemning og tro på at nedgangen i verdensøkonomien ikke blir så stygg som mange har fryktet.

S&P 500 endte opp 0,7 prosent til 3.294,61. Dow Jones klatret 0,9 prosent til 26.664,40 og 21 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Tech var i støtet og oppgangen i Microsoft og Apple bidro til at det ble en god start på august på Nasdaq også. Den teknologitunge indeksen steg 1,5 prosent til 10.902,80 og ny all-time high.

Oslo Børs

Oslo Børs stengte mandag opp 1,93 prosent til 842,19 poeng, etter å ha steget fra start. Det ble omsatt aksjer for 2,99 milliarder kroner.

Trond Olav Trøim-dominerte Borr Drilling ble dagens soleklare børsvinner, etter at selskapet idag kunne opplyse om at de har sikret en ny kontrakt og intensjonsbrev for tre rigger. Nyheten sendte kursen til værs, og aksjen stengte opp hele 24,30 prosent.

Dagens store taper var Axxis Geo Solutions, som i morgentimene kunne melde at det på grunn av coronapandemien er betydelig usikkerhet rundt OBN-markedet i andre halvår 2020. Selskapet vil derfor gå inn i en redusert driftsmodus. Aksjen stupte hele 22,50 prosent.

Dette skjer i dag:

Makro:

Japan: KPI juli, kl. 01.30

Australia: Rentebeslutning, kl. 06.30

Sverige: Kjøretøysstatistikk juli, kl. 09.30

ØMU: PPI juni, kl. 11.00

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

USA: Industriordrer juni, kl. 16.00

Annet:

Avida Holding: Ekstraordinær generalforsamling, Stockholm, kl. 11.30

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30

Utenlandske:

BP, Infineon, Telecom Italia