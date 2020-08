Hjelpepakken lar vente på seg – kan få store økonomiske konsekvenser

I meglerhusets morgenrapport tirsdag forklarer Ingvild Borgen Gjerde hvordan stadig drøying av den finanspolitiske hjelpepakken i USA kan ha store økonomiske konsekvenser.

Det heter i rapporten at utbetalingene av arbeidsledighetstrygd opphørte 31. juli, og til tross for at det er bred enighet om at en hjelpepakke trengs å få på plass, er fortsatt de to amerikanske partiene uenige om detaljene i pakken.

Demokratene ønsker en pakke tilsvarende den første, på 3000 milliarder dollar, men Borgen Gjerde forklarer at republikanerne ønsker at både totalpakken og trygdeutbetalingene reduseres til en tredjedel.

Mens den finanspolitiske hjelpepakken lar vente på seg, virker ikke amerikanske investorer nevneverdig bekymret, etter Nasdaq gikk i all-time high på mandag, samtidig som de to andre ledende indeksene endte i grønt.

Borgen Gjerde peker på sterke makrotall som en mulig årsak til videre børsoppgang, men påpeker likevel at børsene kan stige på dager hvor nøkkel- og smittetall beveger seg i feil retning.

«Egentlig er det liten vits å knytte dag-til-dag bevegelser i markedet opp til dag-til-dag nyheter» skriver Borgen Gjerde angående sammenhengen mellom nøkkeltall og børsutvikling.



Det er verdt å merke seg at til tross for positive makrotall i andre land, falt industri-PMIen i Norge, hvilket viser aktivitetsnedgang i industrisektoren. Borgen Gjerde peker dog på at tallene bør tolkes med forsiktighet, spesielt fordi sommerferien bidrar til lavere svarprosent i undersøkelsen.