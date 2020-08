UBS-topp: – Derfor er vi fremdeles bull på gull

Wayne Gordon, administrerende direktør for råvareavdelingen til UBS Global Wealth Management tror gullprisen vil fortsette å stige frem til slutten av september, men etter det ser han en utflating.

Han tror gull vil ligge rundt $2000 frem til desember.

– Grunnen til at vi til tross for dette er bull på gull, er at vi tror det er en gunstig investering inn mot det amerikanske presidentvalget, sier Gordon til Bloomberg.

– Sammenlignet med for eksempel obligasjoner ser vi på det som en trygg havn.

I skrivende stund ligger gullprisen på $1975,50.

