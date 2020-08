Det var feststemning på Wall Street mandag, med Nasdaq og flere av teknologigigantene i all-time high. Tirsdag har derimot investorene fått summet seg, og pilene peker følgelig nedover.

Alle de tre ledende indeksene på Wall Street er i rødt før handelen åpner.

Futures hinter til at Nasdaq vil lede en beskjeden nedgang med en reduksjon på 0,34 prosent, mens S&P og Dow følger hakk i hæl ned henholdsvis 0,29 prosent og 0,15 prosent.

Usikkerhet rundt hjelpepakke

Noe av det som tynger førhandelen tirsdag er trolig de amerikanske myndighetenes stadige drøying av en ny finanspolitisk hjelpepakke for å dempe de negative implikasjonene coronakrisen fortsetter å bringe med seg.

Til tross for at det er bred politisk enighet om å skulle få på plass et slik tiltak, er det fortsatt vesentlig avstand i forhandlingene mellom de to amerikanske partiene. Mens demokratene ønsker en pakke tilsvarende den som ble avsluttet 31. juli, ønsker republikanerne å tilby en tredjedel av det deres motpart ønsker.

Partiene har blitt enige om en ny stimuluspakke på 1.200 dollar til hver av de som kvalifiserer til hjelpen, men blir ikke enige om ytterligere hjelp for arbeidsledige.