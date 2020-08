Usikkerhet rundt ny økonomisk pakke sender indeksene på New York-børsen ned

Dow Jones faller umiddelbart 0,07 prosent til 26.642,24 poeng.

S&P 500 går ned 0,15 prosent til 3.289,94 poeng.

Nasdaq Composites utvikler seg ned 0,05 prosent til 10.899,85 poeng.

Investorene følger spent med på om demokratene og republikanerne blir enige om mer stimulanser til den amerikanske økonomien.

Til tross for at det er bred politisk enighet om å skulle få på plass et slik tiltak, er det fortsatt vesentlig avstand i forhandlingene mellom de to amerikanske partiene. Mens demokratene ønsker en pakke tilsvarende den som ble avsluttet 31. juli, ønsker republikanerne å tilby en tredjedel av det deres motpart ønsker.

«Hvis det drøyer mye lengre før utbetalingene starter opp igjen, eller de blir betydelig redusert, vil det kunne ha store økonomiske konsekvenser», skrev valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets tirsdag.

Det er også stor spenning før jobbtallene fra USA som kommer fredag. Grunnet at nasjonen har slitt med coronaviruset i sommer, ser konsensus for seg at det er svakere vekst i sysselsettingen.

«Derfor ser markedet for seg at sysselsettingsveksten bremset ned igjen i juli, til 1,6 millioner personer, etter en solid oppgang på 4,8 millioner i juni. Med flere som vender tilbake til arbeidsstyrken igjen, venter også markedet å se en mer avdempet nedgang i ledigheten; til 10,5 prosent, etter 11,1 prosent i juni. Dette er rundt de samme nivåene vi så under toppen av finanskrisen», skrev Handelsbanken i et notat denne uken.

På de europeiske børsene er det stort sett nedgang tirsdag.