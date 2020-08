Oslo Børs snudde - vinneraksjen opp 267 prosent i år

Hovedindeksen var stort sett forsiktig ned tirsdag, men med en god sluttspurt, drevet av høyere oljepris, endte dagen med en oppgang på 0,7 prosent til 847,75 poeng.

Det ble omsatt aksjer for beskjedne 3,3 milliarder kroner.

Olje

Oljeprisen hevet seg like før børsens stengetid, og et fat brentolje kostet da 44,07 dollar, opp 0,4 prosent for dagen. WTI-oljen var opp 0,6 prosent til 40,99 dollar fatet.

Coronavirusets spredning utgjør en risiko mot etterspørselen etter olje. I mange land har smitten tatt seg opp de siste dagene, samtidig som Opec+ har lettet på produksjonskuttene sine.

– Jeg synes det er greit å si at de fleste deltakerne i oljemarkedet forventer mer nedside-press fordi coronaviruset herjer, og Opec+ øker produksjonen, sier Stephen Innes, strateg i AxiCorp, til Reuters.

Equinor gikk opp 2,1 prosent til 138,65 kroner, mens Aker BP la på seg 1,8 prosent til 176,45 kroner.

Petrolia dundret opp 33,3 prosent til 11 kroner etter at selskapet tirsdag morgen kunne melde om et betydelig oljefunn ved Dugong-brønnen i norsk sektor av Nordsjøen. Aksjen er opp 266,7 prosent siden nyttår.

Vinnere

Vinmonopolets salg økte med 59 prosent på årsbasis i juli. Totalt har Vinmonopolet solgt 50,5 millioner liter i første halvår, opp 12,3 millioner fra i fjor. Nyhetene sendte Arcus-aksjen opp 2,4 prosent til 42,30 kroner

Trond Mohn har den siste tiden økt sin beholdning i BerGenBio. Han kunne tirsdag glede seg over en oppgang på 6,4 prosent til 33,45 kroner. Selskapet falt over 18 prosent onsdag sist uke etter at Storbritannia bestemte seg for å avslutte bevilgningen til en klinisk studie der selskapet var en ledende legemiddelkandidat.

I rødt

Klaveness Combination Carriers' nye skip MV Baleen må vente på sin første reise på grunn av coronavirus-relaterte reiserestriksjoner. Aksjen sank 5,2 prosent til 34,60 kroner.

Borr Drilling steg godt mandag etter nye riggavtaler, mens aksjen korrigerte ned med et fall på 4,8 prosent til 9,52 kroner tirsdag. Aksjen har stupt nesten 90 prosent etter nyttår.