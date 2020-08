dette vil påvirke oslo børs

Roger Berntsen, Nordnet-analytiker, spår Oslo Børs opp 0,4 prosent. Han mener det investorer følger mest på nå er forhandlingene om ny krisepakke i USA og smittetall av coronaviruset.

DNB Markets spår også en oppgang på 0,4 prosent. OBX-futures stiger knappe 0,24 prosent en drøy halvtime før åpning.

Asia

I Asia er det variert stemning. I Japan faller Nikkei 0,20 prosent, mens den bredere Topix-indeksen faller 0,04 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger derimot 0,29 prosent, og CSI 300 klatrer 0,18 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 0,57 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi 1,05 prosent, Straits Times i Singapore klatrer 0,68 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia derimot faller 0,44 prosent.

Caixin/Markit Services PMI-tall for servicesektoren i Kina endte på 54,1 i juli, ned fra 58,4 i juni.

Olje

Et fat brentolje står ved 7-tiden onsdag i 44,34 dollar, opp 0,07 prosent for dagen og 0,27 dollar høyere enn ved børsens stengetid i går. WTI-oljen stiger 0,16 prosent til 41,57 dollar.

Coronavirusets spredning utgjør en risiko mot etterspørselen etter olje. I mange land har smitten tatt seg opp de siste dagene, samtidig som Opec+ har lettet på produksjonskuttene sine.

– Jeg synes det er greit å si at de fleste deltakerne i oljemarkedet forventer mer nedside-press fordi coronaviruset herjer, og Opec+ øker produksjonen, sa Stephen Innes, strateg i AxiCorp, til Reuters i går.

Tirsdag kveld viste ukentlige tall fra den amerikanske bransjeorganinsasjonen API at råoljelagrene i USA falt med 8,6 millioner fat til 520 millioner fat i uken frem til 1. august.

Analytikerne hadde ifølge CNBC ventet et fall på 3 millioner fat.

Offisielle lagertall fra amerikanske energimyndigheter legges frem onsdag kveld.

Wall Street

Indeksene på Wall Street snudde i løpet av dagen og endte med grønne tall rett før børsslutt. Dow Jones steg 0,38 prosent, mens S&P 500 steg 0,36 prosent etter å ha vært negativ store deler av dagen. Teknologiaksjene i Nasdaq endte dagen med dårligst resultat, og stengte 0,35 prosent opp.

Gårsdagens små bevegelser var stort sett preget av at amerikanske politikere sliter med å bli enige om en ny økonomisk krisepakke.

31. juli opphørte utbetalingene av arbeidsledighetstrygden i USA på 600 dollar pr. uke, noe som omtrent 25 millioner amerikanere har mottatt som en del av den første redningspakken. Nå er det imidlertid splid mellom Demokratene og Republikanerne ettersom partene er uenige om hvordan arbeidsledighetstrygden skal fortsette å være.

Mens partene er blitt enige om en ny trygd på 1.200 dollar per uke, er partene fortsatt uenige om ytterligere bestemmelser rundt hjelpepakken. CNBC varsler at dersom trygdeutbetalingen forsinkes, vil dette kunne ha store konsekvenser på amerikansk økonomi.

Hovedindeksen

Hovedindeksen var stort sett forsiktig ned tirsdag, men med en god sluttspurt, drevet av høyere oljepris, endte dagen med en oppgang på 0,7 prosent til 847,75 poeng.

Det ble omsatt aksjer for beskjedne 3,3 milliarder kroner. Petrolia dundret opp 33,3 prosent til 11 kroner etter at selskapet tirsdag morgen kunne melde om et betydelig oljefunn ved Dugong-brønnen i norsk sektor av Nordsjøen. Aksjen er opp 266,7 prosent siden nyttår.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 2. kv.:

SpareBank 1 Østlandet: Kl. 09.30, webcast kl. 10.00

Star Bulk Carriers (pres. torsdag)

Makro:

Norge: Eiendom Norge boligprisstatistikk juli, kl. 11.00

Japan: PMI tjenester juli, kl. 02.30

Kina: Caixin PMI tjenester juli, kl. 03.45

Spania: PMI tjenester juli, kl. 09.15

Sverige: BNP 2. kv., kl. 09.30

Italia: PMI tjenester juli, kl. 09.45

Frankrike: PMI tjenester juli, kl. 09.50

Tyskland: PMI tjenester juli, kl. 09.55

ØMU: PMI tjenester juli, kl. 10.00

UK: PMI tjenester juli, kl. 10.30

ØMU: Detaljhandel juni, kl. 11.00

USA: Handelsbalanse juni, kl. 14.30

USA: Markit PMI sammenstilt juli, kl. 15.45

USA: ISM tjenester juli, kl. 16.00

Annet:

ContextVision: Ekstraordinær generalforsamling, Stockholm, kl. 10.00

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16.30

Utenlandske:

GasLog, Glencore