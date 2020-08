Reach Subsea sikret nye kontrakter

I en børsmelding går det frem at Reach Subsea har sammen med MMT Sweden blitt tildelt nye kontrakter siden årets første kvartalsrapport.

De ytterligere nye og avropene under rammeavtalene er på rundt 250 prosjektdager (400 ROV-dager). Det gjør at selskapet har sikret høy utnyttelse i arbeidet for årets tredje kvartal. Reach har rundt 1.000 prosjektdager klare, tilsvarende 1.650 ROV-dager, for andre til fjerde kvartal, og rundt 300 prosjektdager (450 ROV-dager) neste år.

Aksjen suser umiddelbart opp 21,10 prosent til 1,32 kroner.