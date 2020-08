Wall Street fortsetter å se bort fra politisk uenighet om redningspakke

TIRSDAG: Det ligger an til å bli en fin dag for investorene på New York-børsen. Foto: Reuters

Tirsdag endte alle de tre ledende amerikanske indeksene i grønt, til tross for at myndighetene fortsatt ikke kommer til enighet om en ny finanspolitisk redningspakke etter den forrige opphørte 31. juli.

I førhandelen onsdag peker alle de tre indeksene oppover, og det ser ut til at tirsdagens optimisme vil fortsette i dag.

Dow leder foreløpig an i førhandelen og er opp 0,72 prosent. S&P og Nasdaq følger etter med oppgang på henholdsvis 0,57 prosent og 0,47 prosent.

Venter i spenning på myndighetene

CNBC skriver at demokratiske representanter fra kongressen og kilder i Det hvite hus hevder det er fremgang i forhandlingene om den nye pakken. Nyhetskilden skriver likevel at det fortsatt er en vesentlig avstand mellom de to partene. Rapporter fra forhandlingene har tidligere indikert at republikanerne ønsker å bruke en tredjedel av den tidligere redningspakken, mens demokratene ønsker en pakke på lik linje med den forrige.

Det ser ut til at de amerikanske investorene er overbevist om fremgang i forhandlingene om redningspakken, med tanke på at tirsdagens positive stemning på Wall Street fortsetter i førhandelen onsdag. Skal vi tro Ingvild Borgen Gjerde, analytiker i DNB Markets, får investorene imidlertid håpe at partene kommer til enighet snart. Dersom det skulle drøye ut over lengre tid, viser hun til at dette kan få store økonomiske konsekvenser.

Disney leder an

CNBC skriver at kvartalsrapporten Disney la frem i går, var bedre enn forventet med en inntjening på negative 8 cent pr. aksje, mot ventede 64 cent.

Selskapet leder onsdag an i førhandelen, med en oppgang på 5,52 prosent.