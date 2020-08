Oljebyene som overrasker sjefen for DNB Eiendom mest

STERKE TALL: – Det som overrasker mest positivt er oljebyene Stavanger og Kristiansand, som viser til sterkere tall en ventet, sier Terje Buraas, adm. direktør for DNB Eiendom.

– Som ventet fikk vi bekreftet tidenes boligsommer, med rekordomsetninger og solid prisoppgang. Denne sommeren har vært oppsiktsvekkende, og det er solgt nesten dobbelt så mange boliger som normalår, sier daglig leder for DNB Eiendom, Terje Buraas.

– Det som overrasker mest positivt er oljebyene Stavanger og Kristiansand som viser til sterkere tall en ventet. Oslo var litt svakere enn våre tall, men fremdeles er veksten meget sterk hvis vi ser på utviklingen i løpet av sommeren.

Oppgang og rekord

Boligprisene steg med 0,4 prosent i juli 2020, viser tall fra Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent.

Boligprisene er nå 5 prosent høyere enn for et år siden.

– I juli ble det solgt nesten 45 prosent flere bruktboliger enn i juli 2019. Rekordmange nordmenn har brukt sommeren til å handle bolig, og omsetningsfallet i boligmarkedet i kjølvannet av coronautbruddet i mars og april er mer enn hentet inn igjen ved utgangen av juli, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Det motsatte har skjedd

Normalt ser vi at boligprisene går ned om sommeren, og på vårparten så var det gjengs oppfatning at boligprisene kom til å synke dramatisk på grunn av koronapandemien.

– Det motsatte har skjedd, mye takket være lave renter og god håndtering av korona i Norge, som blant annet har skapt tillitt og optimisme i boligmarkedet, sier Buraas.

Han mener det er gledelig at Norge har et velfungerende boligmarked i det som har vært en av de verste globale krisene i nyere tid.

– I en rekke sammenlignbare land så ser vi nå at boligmarkedene har gått kraftig ned eller fryst opp. Så langt er vi ikke bekymret for stigende boligpriser, og vi tror at veksten som normalt kommer på høsten vil være litt flatere i år, sier Buraas.

Høy aktivitet i markedet

Det har vært mange kjøpere og høy aktivitet på visninger i sommer. Størst rift har det ifølge sjefen for DNB Eiendom vært om mindre leiligheter i de store byene. Disse kjøpes primært av førstegangskjøpere og studenter, men Buraas merker også at flere privatinvestorer har kommet på banen, da både rentenivået er lavt og aksjemarkedene har vært usikre.

– Høye leiepriser og mangel på studentboliger har nok bidratt til økt aktivitet i dette segmentet nå i sommer, og vi tror dette vil fortsette fordi det bygges for lite av denne type leiligheter, sier han.