Wall Street åpner opp, tross skuffende sysselsettingstall

FESTEN FORTSETTER: Investorene på Wall Street kan glede seg over en positiv start på børsdagen. Foto: AFP

Tirsdag stengte alle de tre ledende indeksene opp, etter å ha sett bort fra at myndighetene fortsatt ikke har klart å bli enig om en ny finanspolitisk redningspakke. Mandag vender pilene opp, og Nasdaq når all-time high.

Dow Jones stiger umiddelbart 0,81 prosent til 27.046,75 poeng.

S&P 500 går opp 0,46 prosent til 3.321,65 poeng.

Nasdaq Composites utvikler seg opp 0,20 prosent til 10.962,50 poeng.

Det var før Wall Street-åpning ventet spenning til de amerikanske sysselsettingstallene. Disse viste at antall sysselsatte i den private sektoren i USA økte med 167.000 i juli, hvilket er vesentlig lavere enn forventede 1,5 millioner.

Til tross for at de amerikanske myndighetene fortsatt ikke har klart å komme til enighet om en ny finanspolitisk pakke etter den forrige opphørte 31. juli, ser det nå ut til at de nærmer seg en enighet.

CNBC videreformidler at den demokratiske speakeren, Nancy Pelosi, og minoritetsleder i senatet for republikanerne, Chuck Chumer, møtte den amerikanske finansministeren, Steve Mnuchin, på tirsdag. Disse samtalene skal visstnok ha vært konstruktive, og de har nærmet seg hverandre i forhandlingene.