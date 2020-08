dette vil påvirke oslo børs

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, spår at Oslo Børs vil falle med 0,2 prosent fra start, eller innenfor intervallet 0-0,4 prosent. IG Trading viser et fall for Oslo Børs med 0,52 prosent en drøy time før åpning. DNB Markets antyder at børsen vil gå ned med 0,1 prosent fra start.

Asia

Det er variert stemning i Asia. I Japan faller Nikkei 0,60 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,46 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,38 prosent, og CSI 300 går tilbake 0,88. Hang Seng i Hongkong faller 1,63 prosent.

I Sør-Korea er Kospi derimot opp 1,12 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,23 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,90 prosent.

Olje

Prisen på brentolje er drøyt 0,70 dollar lavere enn da børsen stengte i går. Et fat brentolje står ved 07-tiden i 45,26 dollar, en nedgang på 0,13 prosent, mens WTI-oljen er ned 0,07 prosent til 42,15 dollar pr. fat.

– Endelig brøt oljeprisen gjennom 45 dollar fatet. Fra et teknisk perspektiv er dette noe vi har ventet på, sa energianalytiker og partner Nadia M. Wiggen i Pareto Securities til Finansavisen.

Onsdagens prisoppgang kommer etter at American Petroleum Institute (API) på tirsdag kunne vise til et ukentlig lagertrekk på hele 8,6 millioner fat.

– Det som ødelegger for videre oljeprisoppgang, er at amerikansk skiferolje kommer tilbake på disse prisnivåene. En pris mellom 45 og 50 dollar fatet er et fornuftig nivå, sier Wiggen, som mener oljesektoren nå er i balanse.

USA

Nasdaq steg til ny intradag rekord på 11.002,11 før den endte dagen med en oppgang på 0,52 prosent til 10.998,40. Dette var sjette dag på rad med oppgang. S&P 500 steg 0,64 prosent til 3.327,77 og endte med det bare 1,71 prosent under tidligere all-time high fra 19. februar.

Dow Jones endte opp hele 1,39 prosent til 27.201,52 som var høyeste slutt siden 8. juni, ifølge Marketwatch, og begge indeksene steg for 4. dag på rad.

Oppgangen kom blant annet på tro om nye hjelpepakker, og til tross for at ADP-sysselsettingsrapporten skuffet og ga signaler om at arbeidsmarkedsrapporten kommende fredag også kan komme til å skuffe.

Hovedindeksen

Onsdag sluttet hovedindeksen på Oslo Børs på 854,94 poeng etter en oppgang på 0,85 prosent. Det ble omsatt aksjer for litt over 3,8 milliarder kroner. Store selskaper som DNB og Hydro gikk opp henholdsvis 0,6 prosent og 2,4 prosent mens Telenor falt 0,8 prosent.

Merkur Market-noterte Quantafuel klatret hele 20,1 prosent til 27,50 kroner på høyt volum.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 2. kv.:

Kongsberg Automotive: Kl. 07.30, webcast/tlf kl. 09.00

SpareBank 1 SR-Bank: Kl. 07.30, webcast kl. 08.15, tlf.konf. kl. 13.30

Makro:

Norge: Utlånsundersøkelsen 2. kv., kl. 10.00

India: Rentebeslutning

UK: Rentebeslutning

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

Annet:

Norwegian: Trafikktall juli, kl. 08:00

FAO: Månedlig matprisindeks

USA: DOE ukentlige gasslagertall, kl. 16.30

Utenlandske:

Euronav, Novo Nordisk

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)