Valutastrateg Magne Østnor: Heller ikke renteoppgang kunne true aksjeoppgangen

VEIDE OPP: Oppgangen i europeiske og amerikanske aksjemarkeder onsdag kan tyde på at lysere utsikter for tjenestesektoren i mange land mer enn veide opp for at de amerikanske ADP-tallene for sysselsetting skuffet, ifølge valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

VEIDE OPP: Oppgangen i europeiske og amerikanske aksjemarkeder onsdag kan tyde på at lysere utsikter for tjenestesektoren i mange land mer enn veide opp for at de amerikanske ADP-tallene for sysselsetting skuffet, ifølge valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets. Foto: Are Haram

Oppgangen i europeiske og amerikanske aksjemarkeder onsdag kan tyde på at lysere utsikter for tjenestesektoren i mange land mer enn veide opp for at de amerikanske ADP-tallene for sysselsetting skuffet, ifølge valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

Sysselsettingen steg med 167.000, etter en oppgang på 4,3 millioner i juni. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang i sysselsettingen på 1,5 millioner personer.

Alternativt mener Østnor markedet kan avvente sysselsettingstallene utenom landbruk, non-farm payrollse, som kommer fredag.

Antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren (non-farm payrolls) økte med 4,8 millioner i juni. Det var ventet en økning på 3,0 millioner, ifølge Reuters.

For juli er det ifølge investing.com ventet en økning på 1,6 millioner.

Renteoppgang

«Heller ikke renteoppgang kunne true aksjeoppgangen», skriver Østnor i morgenrapporten torsdag.

Han peker på at lange amerikanske statsrenter steg tre basispunkter, blant annet som følge av at US Treasury onsdag meldte at de ville utstede enda mer statsgjeld i 3. kvartal enn forventet.

All-time high

Nasdaq steg til ny intradag rekord på 11.002,11 onsdag, før den endte dagen med en oppgang på 0,52 prosent til 10.998,40. Dette var også 6. dag på rad med oppgang.

S&P 500 steg 0,64 prosent til 3.327,77 og endte med det bare 1,71 prosent under tidligere all-time high fra 19. februar.

Dow Jones endte opp hele 1,39 prosent til 27.201,52 som var høyeste slutt siden 8. juni, ifølge Marketwatch, og begge indeksene steg for 4. dag på rad.

Hovedindeksen på Oslo Børs står i skrivende stund i 856,48, opp 0,18 prosent.