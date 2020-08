Verdens beste investor har lastet opp med aksjer 12 dager på rad

LASTER OPP: Warren Buffett fortsetter å kjøpe aksjer i Bank of America. Foto: AP

Warren Buffett, mange ganger omtalt som verdens beste investor, fortsetter å laste opp med aksjer i Bank of America. Tall fra Securities and Exchange Commission viser at Berkshire Hathaway har brukt ytterligere 337 millioner dollar på bankens aksjer i perioden 31. juli til 4. august.

Den berømte investoren sikret seg 13,6 millioner aksjer til en gjennomsnittskurs på 24,81 dollar stykket.

Ifølge Business Insider har Buffett kjøpt aksjer i storbanken 12 dager på rad for en samlet sum på nesten 2,1 milliarder dollar.

Buffett har, gjennom Berkshire Hathaway, nå en eierandel på 11,9 prosent som verdsettes til rundt 26 milliarder dollar, eller 233 milliarder kroner.

Berkshire Hathaway er Bank of Americas største aksjonær, og Bank of America er den nest største eierandelen i Berkshires aksjeportefølje etter Apple.

Bank of America har fått mye juling i aksjemarkedet i 2020. Siden årsskiftet har aksjen falt om lag 28 prosent.