Cramer: – Børsoppgangen blir drevet av kunnskapsløse investorer

Til tross for at pandemien førte til nedstengning av økonomien i flere land, har aksjemarkedene hentet seg raskt inn igjen.

Kun noen måneder etter kollapsen, er Nasdaq-indeksen i ny all-time high etter en oppgang på 22,6 prosent hittil i år. S&P 500-indeksen er nå også kun 1,8 prosent under all-time high.

Jim Cramer er likevel ikke overbevist om at den positive utviklingen i aksjemarkedet er den riktige. Han peker på at kunnskapsløse investorer fortsetter å sende børsene videre opp.

«Noen ganger får man et rally på børs som gir fullstendig mening. Så er det tider som i dag, der jeg ikke kan forstå hvor idiotisk det er at vi er i et «bull»-marked. Undervurder aldri kraften til entusiastiske kjøpere som ikke vet hva de driver med», sa Cramer om børsene onsdag da de fortsatte oppover.

Cramer er spesielt lite imponert over utivklingen i BP, som onsdag endte opp 0,9 prosent. Han omtaler utviklingen som den mest idiotiske handlingen så langt i år.

«Ikke bare forteller de at virksomheten er forferdelig, BP prøver å distansere seg fra råolje mens de bevarer kontanter, men kanskje utbyttet var en feil»,