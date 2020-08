Nasdaq over 11.000

I PLUSS: Nasdaq klatrer over 11.000.

I PLUSS: Nasdaq klatrer over 11.000. Foto: AP

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,03 prosent og står dermed i 11.001,68 poeng mens Dow Jones står i 27.174,90 poeng etter en nedgang på 0,1 prosent.

Onsdag steg Nasdaq til ny all-time high for 31. gang i år, og brøt gjennom 11.000 for første gang, før den sluttet såvidt under.

Tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 1.186.000 personer sist uke. Ifølge Marketwatch pekte konsensus mot 1.400.000 nye søkere.

Forrige ukes notering ble revidert opp fra 1.434.000 til 1.435.000. Samtidig ble fire ukers snitt revidert ned med 31.000 til 1.337.750.

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) er på 16.107.000, ned 844.000 fra forrige ukes reviderte tall. Dette tallet nådde toppen i midten av mai, på nærmere 23 millioner.

Det siste døgnet har det kommet motstridende signaler om veien videre i aksjemarkedet. Senioranalytiker Jeffrey Halley i OANDA ser en viss desperasjon blant investorer etter å finne fakta som passer til deres vurderinger av veien videre. Han mener mange investorer frykter å bli igjen på perrongen når børstoget går.