dette vil påvirke oslo børs

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, ser for seg en flat åpning tross uro mellom USA og Kina, samt lavere oljepris. OBX-futures er ned 0,2 prosent drøyt 45 minutter før åpning. DNB Markets spår nedgang på 0,2 prosent.

Asia

Nikkei 225 i Japan går tilbake med 0,84 prosent. Hang Seng i Hongkong er ned 2,25 prosent. Shanghai Composite i Kina faller 1,45 prosent. Shenzhen-indeksen er 0,65 prosent i rødt.

I Sør-Korea faller Kosdaq-indeksen 0,19 prosent, mens Kospi er ned 0,15 prosent. S&P/ASK 200 i Australia svekkes med 0,66 prosent.

Nedturen kommer etter at USAs president Donald Trump har skrevet under på to presidentordrer som forbyr transaksjoner via Tiktok og WeChat fra midten av neste måned.

Tiktok eies av kinesiske Bytedance, mens WeChat eies av Tencent, også kinesisk. Trump mener de utgjør en trussel mot USAs sikkerhet.

Fredag morgen har det kommet ferske makrotall fra Kina. Deres eksport steg med 7,2 prosent i juli sammenlignet med den samme måneden sist år. Det var i forkant ventet et fall på 0,2 prosent. Importen gikk tilbake med 1,4 prosent.

Olje

Oljeprisene peker nedover. Brentoljen er under 45 dollar pr. fat igjen fredag ved 06.30-tiden. Et fat brentolje står i 44,93 dollar, ned 0,38 prosent for dagen. Det er rundt 0,50 dollar lavere enn da børsen stengte i går. WTI-oljen er ned 0,44 prosent til 41,77 dollar.

Coronaviruset utgjør fortsatt en stor trussel mot oljeetterspørselen. Smitten har blusset opp i Europa de siste dagene blant annet. Samtidig er Trump, som nevnt, mer og mer offensiv mot Kina. Det er også stor spenning før arbeidsrapporten som kommer fra USA fredag ettermiddag.

JPMorgan nedjusterte estimatene på etterspørselen etter olje med 1,5 millioner fat pr. dag i går, ifølge Reuters. Likevel jekket storbanken opp forventningene til oljeprisen, som de forventer vil være på 42 dollar pr. fat i 2020. Selskapet hadde tidligere forventet en oljepris på 40 dollar pr. fat i 2020.

Wall Street

Teknologigigantene sendte Nasdaq til historisk nivå. Nasdaq Composite steg 1,00 prosent til 11.108,1. Indeksen har dermed steget 23,8 prosent siden nyttår. Det er første gangen indeksen stenger over 11.000.

S&P 500 endte opp 0,64 prosent til 3.349,2. Det vil si at indeksen er opp 3,7 prosent hittil i år.

Dow Jones steg 0,68 prosent til 27.387,2 og er med det ned 4,0 prosent i år.

Flatt i Oslo

Oslo Børs endte dagen flatt, med en marginal nedgang på 0,01 prosent. Hovedindeksen stengte i 854,88 poeng. Det ble omsatt aksjer for 3,43 milliarder kroner.

Lifecare, Komplett Bank og Crayon var høyt på vinnerlisten, mens Norwegian og MPC Container Ships falt tilbake.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 2. kv.:

BN Bank, Wilson

Makro:

Norge: Kredittindikator juni, kl. 08.00

Norge: Industriproduksjon juni, kl. 08.00

Kina: Handelsbalanse juli

Tyskland: Handels- og driftsbalanse juni, kl. 08.00

Tyskland: Industriproduksjon juni, kl. 08.00

Frankrike: Industriproduksjon juni, kl. 08.45

Canada: Arbeidsledighet juli, kl. 14.30

USA: Arbeidsmarkedsrapport juli, kl. 14.30

USA: Grossistpriser juni, kl. 16.00

Annet:

SAS: Trafikktall juli, kl. 11:00

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00